A városháza felújítását ünneplik

A városháza felújítását ünneplik egyhetes programsorozattal ünneplik a 130 éve épült, szecessziós stílusú kecskeméti városháza felújítását június 4. és 10. között. Az eredeti szépségében felújított kecskeméti városháza önkormányzati funkciója mellett turisztikai látványosság és kulturális helyszín is egyben. A rendezvénysorozat programjai között irodalmi, táncművészeti és zenei produkciók, koncertek, könyvbemutatók mellett vásári mutatványosok, utcaszínházi előadások és bábjátékok is szerepelnek, de a felújított városháza is bejárható. A városházában kialakított látogatóközpontban kapott helyet a „Kecskemét, hírös város” - várostörténet a középkortól napjainkig című kiállítás is.