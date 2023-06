A Szent Balázs Katolikus Általános Iskola és Óvoda tanulói és óvodásai ünnepi műsort mutattak be. A rendezvényen elhangzott Sillye Jenő Mit sem aggódom című éneke, valamint tanulságos történeteket hallhattak a jelenlévők Mindszenty József életéből. Az eseményen Zsigó Róbert, Baja és térsége országgyűlési képviselője mondott ünnepi beszédet. Kiemelte: hosszú út vezetett odáig, szilárd meggyőződésre és összefogásra volt szükség ahhoz, hogy a szobor formát kaphasson, és meglelhesse méltó helyét. Köszönetet mondott mindenkinek, aki akkor segítségére volt ebben a munkában, valamint azoknak is, akik a mindennapokban gondozzák a szobor környékét.

– Köszönet a friss virágokért, az imákért. Abban az esztendőben, 2013-ban térségünk és az egész ország egy természeti csapással, az évszázad dunai árvízével küzdött.

A Sugovica partján egymásra helyezett homokzsákok jelezték, hogy vannak a világon olyan erők, amelyek megfékezéséhez együttműködés nélkül esélyünk sincs.

De az összefogás akkor is segített. Úgy alakult, hogy nem mondhatjuk éppen gondtalannak az azóta eltelt éveket sem. A világ, és benne Európa folyamatos kihívásokkal küzd, koronavírussal, háborúval, gazdasági nehézségekkel. Mégis – talán lelki alkatunkból adódik így – itt, hazánk déli részén, a Bácskában igyekszünk megőrizni valamit derűnkből és bizakodásunkból is. Mindehhez az kell, hogy tisztában legyünk múltunkkal, és világosan lássuk: a sorscsapások ellenére idáig is kitartottunk, bármilyen akadályokat gördített utunkba a történelem. Ezt, vagyis a kihívásokkal szembeni helytállást, és a rendíthetetlen hit példáját hordozza Mindszenty József hercegprímás életútja, és erről tesz tanúbizonyságot az őt ábrázoló szobor is – fogalmazott a honatya.

Emlékeztette a jelenlévőket Mindszenty József életére, akit ereje teljében folyamatosan diktatúrák fenyegették. Féltek tőle a nyilasok, tehát bántani akarták, és rettegtek tőle a kommunisták is, akik legszívesebben eltüntették volna a föld színéről.

– Mintha az önkényuralmak azoktól az emberektől tartanának leginkább, akik meggyőződését nem tudják kényük-kedvük szerint hajlítani – főleg a saját javukra. Amikor a nyilasok arra akarták kényszeríteni a bíborost, hogy esküdjön fel rájuk, Mindszenty inkább a börtönt választotta – sorolta Zsigó Róbert.

Zsigó Róbert, Baja és térsége országgyűlési képviselője mondott ünnepi köszöntőt

Fotó: Márton Anna

Mindszenty szabadulása után nem sokkal, 1948 júniusában Bajára látogatott a „Mária-napok” alkalmából, hogy a Szűzanya áldását kérje hazánkra.

Mindszenty számára ugyanis a hazaszeretet és a kereszténység egy tőről fakadt

– hangsúlyozta beszédében Zsigó Róbert. Hozzátette, hogy Mindszenty áldozatos munkáját azonban csak rövid ideig folytathatta, mivel a kommunista hatalomátvételt követően az erkölcs emberei megint gyanússá váltak. Az elsők között fogták el az új rendszer új pribékjei. A hamis vádak azonban csak az 1956-os forradalomig, a magyarok szabadságszeretetének legfontosabb megnyilatkozásáig tudták börtönben tartani. Nehéz sorsát a forradalom bukása után is méltósággal viselte, és igyekezett a magyar nép, a nemzet lelkiismeretévé válni.

Végül a honatya emlékeztetett Bábel Balázs érsek szavaira, aki Mindszentyról így szólt: ő a katolikus egyház állócsillaga.

– Márpedig az állócsillagok azok, amelyek biztos tájékozódást jelentenek az embereknek évezredek óta, akár a tengereken, akár a szárazföldön keresik útjukat.

Ilyen jelzőfény számunkra Mindszenty József hercegprímás. Élete az emberek és a haza szolgálatáról szólt, és arról, hogy a hit és a szeretet ereje győzedelmeskedhet a gyarlóság és a kegyetlenség felett. Erre emlékeztet bennünket az őt mintázó szobor is, immár 10 esztendeje – fogalmazott Zsigó Róbert.

Végezetül a hercegprímás szavaival búcsúzott. Mindszenty József ezt írta, amikor az emberi természet alapvetéseiről értekezett: „Katolikus hitünk táplálja magyar hazaszeretetünket, mert arra tanít, hogy a hazaszeretet Istentől belénk oltott, és Krisztustól megszentelt érzés.”

A megemlékezésen koszorúkat, mécsesek helyeztek el Mindszenty József szobránál, majd következett az érseki szentmise a Szent József-templomban.