A jótékonysági szervezet három hónapon keresztül havi rendszerességgel élelmiszerrel és tisztasági csomagot adományozott az ukrán családoknak, az utolsót most hétfőn vehették át. Az utóbbi két alkalommal összesen 630 ezer forint értéket képviselt az adomány.

Tavaly februárban kitört háború után a Lions Clubs International Fundation (továbbiakban: LCIF) azonnal megnyitotta pénzügyi támogatási keretét a menekülteket befogadó és segítő klubok számára. A hazai kluboktól beérkező előzetes pályázatok alapján a Magyarországi Lions Clubok Szövetsége, az LCIF-hez sikeres összesített pályázatot nyújtott be és 331 162 dollárt nyert el. Ezt az összeget 17 klub fordítja az ország különböző városaiban ukrán menekült családok támogatására.

A Kecskeméti Szent László Lions Club, élelmiszer és tisztálkodási csomagokra, sportruházatra és laptopokra pályázott, melyre 3 millió 144 ezer 265 forintot nyert el.

Ennek köszönhetően 3 hónapon keresztül havi rendszerességgel támogatott élelmiszerrel és tisztálkodási csomaggal 19 Kecskeméten letelepedett gyermeket és családját, összesen 1 millió Ft értékben.

A klub további 32 főt segített még a 3 hónap alatt, akik a szabadszállási Strázsa tanyán kaptak menedéket, számukra a reggeli étkezéshez nyújtottak támogatást élelmiszerrel, összesen 364 ezer forint értékben, mely összegeket a Szilvási és Társai Kft. további 175 ezer forint értékkel fejelt meg.

Április folyamán a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolába járó 19 gyermeknek vásároltak sportruházatot 602 ezer 720 forintért, valamint 8 darab laptopot is átadtak iskolai használatra 2 millió forint értékben, hogy a gyerekek fordító programok segítségével be tudjanak kapcsolódni az iskolai munkába. A mostani élelmiszer átadással lezárult a projekt, de a klubtagok a későbbiekben is próbálnak segítséget nyújtani majd.