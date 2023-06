A tiszakécskei akadálypálya népszerű a fogatosok körében, ezúttal 42 egyes és kettes fogathajtó nevezett a versenyre. Az első megmérettetést pénteken bonyolították le, amikor is megteltek a lelátók nézőkkel. A villanyfénynél való akadályhajtás már nem számít újdonságnak, de nagyon látványos, amit a nézők nagyon kedvelnek.

Másnap, szombaton délelőtt, újabb akadályokkal tűzdelt pálya várt az indulókra. Ezen a napon délután is összemérték tudásukat a versenyzők, és így alakult ki a végső sorrend. A szervező helyi lovasklub ezúttal nem iktatott be különböző programokat, egyedül a főzőversenyt hirdették meg. Így mindenki a fogatosokra koncentrálhatott.

Tiszakécskén évek óta Kurgyis Mihály a bemondó, aki kellemes hangjával, szakmai tudásával és alkalomhoz illő, aláfestő zenével is szórakoztatja a közönséget.

– Tiszakécskén mindig magasra teszik a lécet, és ez minden évben így van

– mondta a szpíker.

– Az idei volt már a 32., ami azt jelenti, hogy harminckét éve van minden éven a városban fogathajtó verseny. Ezúttal is nagyon színvonalas, jó versenyt láthattak a nézők. A péntek esti éjszakai hajtás hatalmas tömeg előtt zajlott. Mind a két lelátó dugig volt. Szombaton is nagyon sokan jöttek el, és végig kitartott a közönség. Egy felvidéki barátunk, László József, aki a Tiszakécskei Lovasegyesület tiszteletbeli tagja, buszos kirándulást szervezett. Nagy érdeklődéssel figyelték az eseményeket. Hangulatos volt a polgármesterek és alpolgármesterek versenyzése is, mert egy jó buli. Egyrészt azért, hogy vállalják, hogy bakra ülnek, másrészt, hogy szórakoztatják a közönséget. Olyan a hangulat, hogy szerintem a párját ritkítja – tette hozzá.

A térség országgyűlési képviselője, Szeberényi Gyula Tamás, Balogh Károly, Helvécia, Somogyi Lajos, Ballószög, Palya István, Jászkarajenő és Tóth János, Tiszakécske polgármesterén kívül Fehér István, Lakitelek és Tormási Zoltán, Nyárlőrinc alpolgármestere is bakra ült, hogy megmérettesse magát. Közülök Balogh Károly bizonyult a legjobbnak, verő hiba nélkül teljesítette a tíz akadályból álló pályát. Ő rutinos hajtó, gyermekkora óta barátságban van a lovakkal. Második helyen végzett Fehér István, harmadikon pedig Tóth János.

– A szervezők és támogatók jóvoltából minden induló ajándékot kapott, a hölgyeket pedig virágcsokorral is köszöntötték. A Tiszakécskei Lovasegyesület egy nagy család, akik összetartóak és mindent a versenynek rendelnek alá. Már most szóltak, hogy a következő év június első hétvégéjén pénteken és szombaton várnak a 33. fogathajtó versenyükre – tette hozzá Kurgyis Mihály.