Június 4–10. között zajlik az egyhetes ünnepségsorozat, melyet Kecskemét egyik ikonikus épülete, a felújított városháza megnyitása alkalmából szerveznek.

Lechner Ödön és Pártos Gyula tervei alapján 130 évvel ezelőtt, 1893. május 3-án tették le az új épület alapkövét. Az elmúlt években nagyszabású felújításon esett át a városháza. A mintegy 8 milliárd forintos beruházás a Modern Városok Program keretében valósult meg. Az eredeti tervek alapján készült el az 5534 négyzetméter alapterületen a 174 helyiség és a három udvar felújítása. A műemléki rekonstrukció figyelembe vette a Lechner–Pártos építészpáros első tervvázlatait is, amiken a főbejárat melletti helyiségekbe városi múzeumot álmodtak. Ebben a térsorban valósult meg a Látogatóközpont, ami élményalapú, interaktív kiállítással mutatja be a város fordulatokban bővelkedő történetét az Árpád-kortól egészen napjainkig.

Az egyhetes ünnepség bővelkedik programokban, lesznek vásári mutatványosok, utcaszínházi előadások, bábjátékok, irodalmi, táncművészeti és zenei produkciók, koncertek, könyvbemutatók. Nem utolsó sorban arra biztatnak mindenkit, barangolja be a felújított városháza rejtett tereit! Nézzen fel a padlásra, vagy gyönyörködjön a kilátásban a harangjátéknak helyet adó erkélyről.

Ízelítő az első nap programjából:

Június 4., vasárnap

9.30 Városházi kulisszatitkok – barangolás a felújított városháza épületében

Betekintés nyílik olyan terekbe, amelyek a nagyközönség számára egyébként nem nyitottak. Kiderül, hogy milyen a kilátás a harangjáték teraszáról, vagy hol és miért használtak a restaurátorok nagy mennyiségű kenyérbelet. Megtekinthetőek lesznek a levéltár szekrényein az '56-os golyóbelövések nyomai, sőt még a padlástér tetőkibúvó ablakán is kikukkanthatnak az érdeklődők.

A séta időtartama: kb. 75 perc

A séta nem akadálymentes, 8 éves kortól ajánlott, kényelmes cipő viselése javasolt.

A részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött, jelentkezés: [email protected]

10–18 óra: Ivan Gontko vásári bábos mutatványosokat és vándorverkliseket megidéző játékával a régi idők hangulatát hozza el Kecskemét főterére

10 óra: Stelczen Art: Virágok és pillangók – gólyalábas utcaszínház (városháza előtt)

10–18 óra: Szecessziós kézműves-foglalkozás (Romkert)

10 óra: A magyar nyelvű oktatás és hitélet helyzete Kárpátalján. Előadó: Jakab Eleonóra a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola (Beregszász) tanára, a Beregszászi Keresztény Értelmiségiek Szövetségének alapító elnöke (városháza díszterem)

11 óra: Keresztes Nagy Árpád: Krisztus urunk és a furulya mese hangszerbemutatóval (városháza I/13-as terem)

12 óra: Pályi János: Vitéz László – vásári bábjáték (Romkert)

12 óra: A székelykeresztúri Petőfi-kultúra kialakulása és máig ható ereje, Előadó: Sándor-Zsigmond Ibolya (Székelykeresztúr) muzeológus, helytörténeti kutató (városháza díszterem)

15 óra: Teatro Golondrino: A szökevény – marionettszínházi előadás (városháza I/13-as terem)

15 óra: Szente Vajk–Galambos Attila–Juhász Levente: Kőszívű 50. előadás – Jókai Mór regénye alapján (Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház)

16 óra: Matija Solce (Ljubiana): Pulcinella – vásári bábjáték (Romkert)

17 óra: Brass cirkusz, avagy Mese a tubatigrisről és a trombitaparipákról – Méhes Csaba és a Brass in the Five koncertje (főtér, Tér a Térben)

17–20 óra: Egymásba kapaszkodva – Egyedi látványvilágú táncművészeti kompozíciók, élőszobor performansz a Kecskemét City Balett táncművészeinek közreműködésével (főtér)

18 óra: Ünnepi megemlékezés a Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából (Országzászló). Ünnepi beszédet mond: Toth-Birtan Csaba, Sepsiszentgyörgy alpolgármestere

19.30 óra: Ki szívét osztja szét – gálakoncert

A produkció Magyarország több, mint 1000 éves történelmét eleveníti meg népszerű dalok segítségével. Közreműködnek: Mészáros Árpád Zsolt, Fehér Lili, Ragány Misa, Torma Emese, Nagy Szilárd. (városháza, díszudvar)

21.45 óra: Stelczen Art: Virágok és pillangók – gólyalábas utcaszínház világító látványelemekkel (városháza előtti sétány)