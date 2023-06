Kósa István a díj átvétele után elmondta, az elismerés kapcsán fontos megemlíteni Szombati Bélát, akinek kezdeményezésére indult el 1996-ban a jászszentlászlói református közösség. Rá tíz évre épült meg a református imaház, amelynek megvalósításában oroszlánrésze volt Bazsa Mihálynak és Szatmáriné Bazsa Rózsának. Mint mondta, hálás a Úristennek a jászszentlászlói közösségért, amely huszonötszörös kisebbségben van a zömében katolikus vallású községben. Hálás azért, hogy ennek a maroknyi kis gyülekezetnek a közösségépítő tevékenységét elismerték.

Szintén Jászszentlászlóért kitüntetést kapott a Jászszentlászlói Motoros Baráti Kör, melynek tagjai húsz éve végeznek közösségépítő munkát a településen és ápolják a testvértelepülési kapcsolatokat – mondta el a díj átadása előtt Nagy András, aki az elismerést a két alapítónak, Seres Lajosnak és Cirkó Róbertnek adta át.

Seres Lajos az elismerése kapcsán elmondta, a motoros baráti kör megalakulása kapcsolódik a német testvérvároshoz, Eggolsheimhez, mert az első nagy motoros túrájuk oda vezetett. Húsz éve tartják a német motoros barátokkal a kapcsolatot, de rendszeresen járnak Erdélybe is. Megtudtuk, a jászszentlászlói motorosok száma megközelíti a százat, de közülük nem mindenki aktív tagja a közösségnek. Sokan csak ilyenkor a falunap alkalmával, vagy nagyobb felvonulásokon csatlakoznak a baráti kör kemény magjához. Mint, ahogy a környékbeli motorosok is ilyenkor csatlakoznak a jászszentászlói csapathoz. Ezúttal is nagyon sokan jöttek, hogy megörvendeztessék felvonulásukkal a falubelieket. Idén Móricgátra is átmotoroztak, hogy tiszteletüket tegyék a közelmúltban elhunyt Csontos Máté polgármester előtt, aki szintén aktív tagja és pártolója volt a baráti körnek – tette hozzá Cirkó Róbert. A két alapító elmondta, bár a motorozás nem veszélytelen, de számukra a szabadságot jelképezi. Ezt az érzést nem lehet igazán szavakba önteni, csak azt tudja, aki már kipróbálta.

Egy húron pendültek a térség citerásai

A Paradicsomfesztiválon gazdag programkínálat várta az érdeklődőket. Ötödik alkalommal tartották meg az Egy húron pendülünk elnevezésű citerás találkozót Jászszentlászlón az idei Paradicsom Fesztivál és Faluhét nyitórendezvényeként. A fellépők között voltak: a jászszentlászlói Hangász Együttes ifjú citerásai, a Hangász Együttes, a szanki Kéknefelejcs Dalárda és Citerazenekar, a bugaci Kálmán Lajos Népdalkör, a kiskunfélegyházi Csányiné – Fehér Zoltán citerás duó, a Kisteleki Citerazenekar, a Csólyospálosi Hagyományőrző Asszonykórus és az üllési Királydinnye Citerazenekar. A citerások bemutatkozása után Tarnai Kis László magyar nóta énekes szórakoztatta a közönséget. A szombati vihar okán azonban a diszkót nem tartották meg. Vasárnap délelőtt rendezték meg a Vas Zoltán-emlékfutást, a látványos motoros felvonulást. A falunap vendégei voltak a Langaléta Garabonciások, Benk Dénes humorista, Tápai Tamás motoros kaszkadőr és az Abaházi Rt. A fesztivál vasárnap a Bugaci Tanyaszínház előadásával zárult. A társulat Portugál című vígjátékot mutatta be a művelődési házban.