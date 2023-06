Immár 10. alkalommal hirdették meg a Virágozz és Prosperálj Közhasznú Alapítvány országos kreatív pályázatát, melyre nemcsak az országból, de a határon túlról is közel 2400 gyermek jelentkezett. A beküldött alkotásokból ünnepélyes díjátadóval egybekötött kiállításmegnyitót tartottak a napokban – derül ki az alapítvány közleményéből.

Az óvodások és iskolások szebbnél-szebb rajzokkal, festményekkel, videókkal és egyéb technikákkal mutatták be, hogy miképp tudják továbbadni mindazt a jót, amit ők kaptak szüleiktől, testvéreiktől, barátaiktól, pedagógusaiktól vagy ismerőseiktől, és egyben bemutatták azt is, hogy mindez mekkora örömöt okoz mások életében és a sajátjukéban is.

A dunavecsei Kinizsi Lakásotthon, és a Déli ASzC Kiskunfélegyházi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Technikum diákjainak pályamunkáját a zsűri kiemelt elismerésben részesítette.

Fotó: Vajda Piroska

Novák Antónia, a Virágozz és Prosperálj Közhasznú Alapítvány elnöke a díjátadón kiemelte, hogy a mai világunkban, amikor a fiatalok oly sok rossz mintával találkoznak, és amikor maguknak is nehéz kiigazodni, hogy melyik út helyes különösen nagy felelősségük van a felnőtteknek, hogy a gyereknek olyan alapvető értékekkel kikövezett irányokat mutassanak, melyek valóban segítik az életüket, hozzájárulnak a boldogságukhoz, sikerességükhöz és értékes kapcsolatokkal teli, örömteli jövőjükhöz. A pályázat nagyszerű lehetőség továbbá arra is, hogy a gyermekek megtapasztalják azt, ahogy másokhoz fordulnak igenis hatással van másokra, és felismerjék, hogy cselekedeteikkel, másokhoz való pozitív hozzáállásukkal képesek egy jobb, barátságosabb, boldogabb családot, csoportot, közösséget teremteni.

Az alapítvány elnöke elismeréssel beszélt a pedagógusokról, akik lelkesedésükkel, szabad idejüket sem kímélve segítették óvodásaikat, iskolásaikat ahhoz, hogy sikert és elismerést érjenek el, továbbá köszönetet mondott annak az óriási összefogásnak, a közel 100 cégnek, akik fontosnak tartják a gyermekek jövőjét és támogatták a gyerekek elismeréseit, ajándékait.

Ez év szeptemberében, immár 11. alkalommal, ismét útjára indul az alapítvány országos kreatív gyerekpályázata „Tégy jót és legyél példakép!” címmel, melynek célja szülőkkel és pedagógusokkal összefogva divatba hozni a pozitív értékeket az óvodák, iskolák és családok életében, és a gyermekek mindennapjaiban.