– Mekkora idén az érdeklődés a diákmunkák iránt, Kecskeméten, illetve Bács-Kiskun vármegyében?

– Már most látjuk, hogy jóval nagyobb a diákok részéről az érdeklődés, sokan keresik a nyári és a hosszútávú munkalehetőségeket. Ami nagy öröm számunkra, hogy Kecskeméten kívül is egyre több a megye más nagyobb városaiból regisztráló és dolgozó diák. Nekik Kecskeméten és a lakhelyükön is tudunk munkát biztosítani.

– Június közepén járunk. Aki eddig nem jelentkezett, azoknak is tudnak szabad helyeket kínálni?

– Abszolút érdemes jelentkezni, mert igazán még csak most indul a szezon. A cégek jelenleg is tervezik a nyári szabadságokat és munkákat, így folyamatosan érkeznek a diákok iránti munkaerő-igények.

– Milyen munkákat keresnek a diákok?

– A kereslet és a kínálat is változó, de a legnépszerűbb munkák a gyorséttermek, strandok, gyakornoki pozíciók, áruházi pénztáros, árufeltöltő és raktáros munkák, valamint a jól fizető kisegítő munkák gyártó-, termelő cégeknél. Jelenleg ezek a legdivatosabbak. A felsőoktatásban résztvevő hallgatóknak inkább az adminisztrációs, irodai munkakörök keltik fel az érdeklődésüket, például gazdasági vagy mérnöki területeken.

– Milyen munkákat ajánlanak a cégek? Vannak specifikus kecskeméti ajánlatok, vagy jellemzően az országban hasonló diákmunkákat kínálna?

– A gyorséttermi munkák mellett Kecskeméten már jó néhány éve jelentős a gyártó-, termelő vállalatok által kínált diák munkalehetőség.

– Hogyan lehet jelentkezni?

– Diákmunkára 15 éves kortól lehet jelentkezni. Ehhez szükséges egy érvényes nappali diákjogviszony, melyet fél évente szükséges újra érvényesítenie a tanulónak. Rengeteg fiatal jelentkezik online, akiket felkeresnek munkatársaink, a későbbi projektvezetők. Ők arra kérik a jelentkező diákokat, hogy jöjjenek be a Kecskemét, Dobó István krt. 3. szám alatti irodánkba és regisztráljanak személyesen is.

– Mennyi órabért kapnak?

– Bruttó – ami 25 év alatt a nettó is – 1400 és 1800 Ft/óra között vannak idén a diákbérek, de van olyan gyakornoki pozíciónk is, ahol 2100 Ft az órabér. A mindenkori minimálbér összegének megfelelő órabért alkalmazzuk, melynek értéke 2023-ban 1334 Ft/ óra. A minimálbér összegét tartalmazó jogszabály: 573/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról. Mivel a diákok érvényesíteni tudják a 25 év alattiak járó adókedvezményt, SZJA mentességet, ezért esetükben a bruttó érték nettó érték is egyben.

– Jellemzően egy-két hétre, vagy hosszabb időre keresnek a fiatalok munkát?

– Tapasztalataink szerint nyáron egyre többen vállalnak legalább egy hónapra munkát, de van, aki a fesztiválok vagy a nyaralása kivételével az egész nyarat végig dolgozza.

– Év közben is jellemző, hogy diákmunkát keresnek a fiatalok?

– Igen, vannak folyamatos munkalehetőségek, ahol elsősorban egyetemisták dolgoznak, ezzel is finanszírozva a költségeiket.

– Egy kis országos kitekintésként, a mai magyar fiatal milyen jellegű munkát részesít előnyben?

– Az év elején átfogó, országos, reprezentatív felmérést végeztünk. A kérdőívünket több mint 3 ezer fő töltötte ki, és a felmérés tapasztalatai szerint bármilyen rugalmas beosztású munkát szívesen vállalnak a diákok (63%), illetve népszerű az otthonról végezhető munkák (53%), a bármi, amivel pénzt kereshetnek (42%) és a tanulmánnyal kapcsolatos, szakmai tapasztalatot is biztosító munka (31%) válaszadási opciók is. Ezzel szemben fizikai munkát a megkérdezett 18 év felettiek csak 20%-a vállalna szívesen. A tavalyi felméréssel azonos arányban érdeklődnek a diákok elsősorban irodai, az áruházi és a vendéglátós munkakörök iránt. A legnépszerűbbek táborát erősíti még a telefonos munkák, értékesítés, piackutatás (27,6%), a gazdasági, pénzügy és marketing (26%) munkák iránti érdeklődés. Bővebb kitekintést kaphat bárki, aki megtekinti a Meló-Diák weboldalát: https://www.melodiak.hu/diakmunkak. Emellett a fiatalok jelentős részét a TikTok-on keresztül érjük el.