Azt is elmondta, hogy csatornájának ma már több mint 50 ezres követőtábora van és hetente 3-4 videót készít elsősorban a bonyolultabb, akár több ezer darabos szettekről. Ezek összeépítése több mint 20 órát is igénybe vesz. Videóiban persze felgyorsítva láthatják a folyamatot a követők. Csatornáján több mint kilencszáz videót találhatnak a Lego iránt érdeklődők.

Csányi Zoltánról azt is megtudhatta a közönség, hogy az első évben saját zsebből vásárolta meg a csatornán bemutatott játékokat, ám mióta a Lego nagykövete, azóta a gyártótól kapja a szetteket, legtöbbször még a boltba kerülés előtt kézbe veheti a legújabbakat. Nagy kedvence volt a Eiffel torony és a tavaly megjelent Vissza a jövőbe időgép összeépítése. Azt is elárulta, hogy az összerakott játékokat a film leforgatás után kénytelen szétszedni, mert hely híján csak a dobozában tudja tárolni a játékokat. Gyűjteménye több száz darabból áll.

Leg godt!, vagyis Jászt jól!

A Lego kezdete egészen 1932-ig nyúlik vissza és Ole Kirk Christiansen asztalosmester nevéhez fűződik, aki ekkor alapította meg vállalkozását a dániai Billund községben. A cég fajátékokat gyártott és két évvel később vette fel a „Lego” nevet, ami a dén „leg godt!” kifejezésből származik és azt jelenti: „játssz jól!”. A cég pénzügyi okokból 1947 után kezdett a ma is ismert műanyagból játékokat készíteni. A legfőbb újdonsága az volt, hogy a többnyire négyszögletes építőelemek tetején „bütykök” helyezkedtek el, aljuk pedig lyukas volt. Ezzel az eljárással az egészen kis gyermekek is könnyen össze tudták őket nyomni, épp annyira, hogy ne essenek szét, de könnyen szét lehessen őket szedni. A vásárlóknak azonban nem tetszett az új játék, úgy gondolták, hogy a műanyag játékok sohasem tudják felváltani a fából készülteket. Így a szállítmányok legtöbbje visszatért, a helyi gyártósorok pedig bezártak. Később az alapító fia, Godtfred Kirk Christiansen javaslatára felülvizsgálták az akkor még problémás, gyakran nehezen kapcsolódó rendszert, így született meg 1958-ban az igazi Lego, aminek a minőségével már elégedett lehetett mind a vásárló, mind a gyártó. Sikerességét bizonyítja, hogy 50 év után az akkori elemekkel a ma gyártottak is kompatibilisek.