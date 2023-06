Patakiné Mészáros Edina és férje, Pataki Szabolcs hatalmas erővel, kitartással, szeretetben mindent megtesznek, hogy gyermekeik a megfelelőt fejlesztéseket megkapják.

A család anyagi helyzete azonban már nem teszi lehetővé, hogy Olívia fővárosi és kecskeméti fejlesztését saját forrásból biztosítsák, hiszen havonta több százezerre rúgnak a költségek. Ugyanakkor a fejlesztések eredményeképp Olívia nagyon szépen fejlődik, ma már kézen fogva sétál, ül.

A jótékonysági koncerten részt vett Olívia és Dóra is, mindketten nagyon élvezték a vidám gyermekkoncertet.

Edina elmondta: nagyon sok jó ember veszi őket körül, akiktől eddig is rengeteg segítséget kapnak. A jótékonysági koncert kapcsán is sok támogató melléjük állt, a Kiskalász együttes ingyen lépett fel, az Ápoló Klub térítésmentesen biztosította a helyszínt, és több cukrászat – Édes Pötty, Áfonya Tortaműhely, Habcsók cukrászat – ajánlott fel süteményt, és természetesen a család barátai is hozzájárultak.

A koncerten Edina mindenkinek köszönetet mondott, aki eljött és segíti őket.

Aki a koncert után is szeretne segíteni a családot, hogy Olívia heti gyógytornáit, fejlesztéseit, intenzív terápiáit fedezni tudják, a jövőben is biztosítani tudják számára a megfelelő ellátást, a család hálával fogadják a támogatást az Olívia Szeme Fénye Alapítvány javára a 10300002-13341103-00014908 számú bankszámlára.