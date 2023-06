– Köszönettel tartozunk a szeretetszolgálat bajai csoportjának, valamint azoknak, akik példamutató egyéni vagy közösségi felajánlásukkal hozzájárultak a segítő kezdeményezés sikeréhez – tette hozzá Kámánné dr. Bari Bernadett. Maros Beáta, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat bajai csoportjának vezetője hírportálunknak elmondta, hogy ebből az alkalomból hat családot Madarasról és hat családot Bajáról hívtak meg.

– A Védőnői Szolgálattal közös a programunk és olyan családokat szólítottunk meg akikről tudjuk, hogy nehézséget okoz több minden. Az anyukák válogathatnak, nagyon jó minőségű ruhákat hoztunk Budapestről a Máltai Szeretetszolgálat raktárából – mondta a csoportvezető.

Az anyukák is részesedtek adományokból

Maros Beáta kiemelte, hogy a Covid idejét kivéve minden évben jelentős számú felajánlást kaptak a lakosság részéről, a Fáy utca 1. szám alatti, raktárként is használt irodájukba gyűjtik az adományokat. Az adományok átadásában Jónás Krisztina madarasi védőnő is részt vett. Az általuk kiválasztott családok örömmel fogadták a lehetőséget, a táska és a ruhaneműk mellett a gyerekek a játékok közül is válogathattak.

Györökné Gallyas Edit területi védőnő hangsúlyozta, hogy a Nemluxustáska akciónak Baján is örülnek azok, akik nehéz anyagi helyzetben élnek. A bajai körzet védőnői döntötték el, kik azok, akiket rászorulóknak gondoltak, akik természetesen megköszönve a lehetőséget fogadták el az adományokat.