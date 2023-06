A vizek minőségét minden évben két szervezet is vizsgálja a Nemzeti Népegészségügyi Központ és a kormányhivatal megyei munkatársai. A legfrissebb eredményekről Pócsainé Major Edit, a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi Osztály közegészségügyi-járványügyi felügyelője szólt a Gong Rádió Mai téma című műsorában.

A szakember elsőként a természetes fürdőhelyeinkről beszélt. Megyénkben hét ilyen található: Tiszakécskén a Tiszán, Baján a Dunán, a Vadkerti-tó, a Szelidi-tó, Kunfehértó, Kecskeméten a Záportározó, valamint Kiskunmajsán a fürdőn belül a szabadstrand. Valamennyi már kinyitott és várja vendégeit. Vízminőségük jó, fürdésre alkalmas. A kormányhivatal munkatársai a laboratóriumi vizsgálatok során két paramétert néznek meg, az úgynevezett indikátor szennyezettségi jelzőket. Amennyiben az Enterococcus és az E-Coli szám a jogszabályban előírt határértéken belül van, akkor megfelelő a víz minősége. Az Enterococcus határértéke 100 milliliterben 500 telepegység lehet, az a E-Coli pedig 1500. Mind a hét helyen megfelelőek voltak az eredmények.

Több tényező is befolyásolhatja a víz minőségét. Így a szezon során három-négy alkalommal végeznek a szakemberek méréseket, annak függvényében, hány hónapig tart nyitva a fürdőhely. A szennyezés kockázatát növelő tényező lehet például a nagyobb csapadék lehullása, hiszen ezáltal különböző szennyeződések rontják a vízminőséget, vagy éppen az ellenkezője, egy aszályos időszak, amikor nincs a tavaknak, folyóknak vízutánpótlása. Sajnos szintén szennyezheti az illegális szennyvíz bevezetése, de ez szerencsére ritkán fordul elő. Lehetnek környezeti tényezők is, mint például a vízvirágzás. Jelenleg éppen Dunapatajon, a Szelidi-tónál tapasztalható a víz vöröses-barnás elszíneződése, melyet a barna-vörös alga okozza. Ilyen legutóbb 2018-ban és 2019-ben volt. A vörös alga azonban nem termel toxint, nincs egészségkárosító hatása, így a fürdőhely is bizalommal használható, nincs korlátozva a fürdés.

A vízutánpótlás többféleképpen biztosított. Például a Szelidi-tavat a jogszabályban meghatározott mértékben a Kékesi-rétből táplálják tavasszal, mely egy szikes védelem alatt álló terület. A Vadkerti-tónál és Kiskunmajsán hidegvizes kútból biztosítják, Kunfehértónál a hátsó tavakból szivattyúzzák át az utánpótlást.

A szakember egy tévhitet is eloszlatott a beszélgetés során. A közelmúltban felreppent, hogy a Vadkerti-tó vízminősége kifogásolható. Ezt a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) honlapján tették közzé. Ugyanakkor a kormányhivatal adatai alapján jó minőségű.

Mi adja a különbséget, mely szervezet mit vizsgál?

Pócsainé elmondta: az NNK tartja nyilván az országban az összes fürdőhelyet, és jelzi a minőségüket. Ez lehet kiváló, jó, tűrhető vagy kifogásolt. Ezek a minősítések négy egymást követő évnek valamennyi vízvizsgálati eredményei alapján születnek meg, és ez az értékelés egy kockázatalapú. A vízminőségnek az ingadozását nézi, mely alapján megállapítható, hogy mekkora a szennyezésnek a kockázata. Ha valaki azt látja, hogy egy természetes fürdőnek kifogásolt a vízminősége, az nem azt jelenti, hogy folyamatosan rossz, hanem arra utal, hogy a szennyezés kockázata ennél a fürdőnél nagyobb. Ezzel szemben a kormányhivatal honlapján látható megfelelő vagy nem megfelelő értékek a jelenlegi, az idén végzett vizsgálati eredményeket mutatja. Ez okozta a Vadkerti-tó esetében a félreértést, de mindenkit megnyugtatna a szakember, nyugodtan fürödhetnek benne.

Pócsainé végül arra hívta fel a figyelmet, hogy csak kijelölt fürdőhelyen strandoljunk. Ha valaki nem kijelölt fürdőhelyen fürdőzik, sok veszélynek teszi ki magát, hiszen annak a vízminőségét senki nem ellenőrzi. Egy szennyezett víz okozhat rossz közérzetet, hányást, hasmenésest, felléphet kötőhártya- vagy fülgyulladás, esetleg lázzal járó állapot.

