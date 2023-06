Mint arról hírportálunkon már írtunk, az öt nap alatt több mint 60 órányi animáció filmet vetítenek majd Kecskeméten. Többek között nyolc egészestés animációt is megnézhetnek a látogatók, de további három egészestés európai film is a kivetítőre kerül. A programok június 21-én szerdán kezdődnek, és kedden már a főtéren is javában zajlottak az előkészületeke. Ennek apropóján kérdeztük a mesékről a kecskeméti járókelőket.

Kecskemét főterén óriás kivetítőn nézhetjük meg többek között Jankovics Marcell utolsó alkotását, a Toldit vagy Petőfi születésének 200. évfordulója alkalmából a János vitézt, de a Madách-évfordulóhoz kötődően Az ember tragédiájából is láthatunk majd részleteket. Ezentúl pedig a magyar animáció legendás alakja, Ternovszky Béla 80. születésnapját ünnepelve a Macskafogóval is nosztalgiázhatunk. Mind a gyermekek, mind a felnőttek számára meghatározó élményt nyújtottak és mai napig nyújtanak a mesék tanulságai. Azonosulni tudunk a karakterekkel, felvidítanak, de minden bizonnyal kiszakítanak minket a valóságból és egy igazi mesevilágban érezhetjük magunkat, legalábbis arra az időre.

Kecskemétet járva arra voltunk kíváncsiak, hogy olvasóinknak mi volt a kedvenc meséje, illetve hogy mennyire ismerik a kecskeméti rajzfilmeket, animációs filmeket.