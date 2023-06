A dél-alföldi zenei esemény sajátos, semmihez nem hasonlítható egyedi bájával hamar lenyűgözte az underground műfajok és a vidéki táj szerelmeseit. A szervezők ezúttal is az eddig jól bevált menüvel készülnek, a reggae-től a funkon át egészen a fúziós- és modernmetal produkciókig.

A fesztivál első napján többek között a Lazarvs, a DARKMESS és a Wishes dübörögteti meg a metálos szíveket, majd másnap érkezik a Mayfly funkcsaládja után a kemény vonalas csapat, a teljesség igénye nélkül például a hazai stoner császár Dungaree, a Don Gatto hardcore punkja és a szintén szigorú szegedi Dystopia.

Szombaton pedig olyan környékbeli sztárok pörgetik fel a bulit, mint a hazai pop-punkba állandóan új színt csempésző KIES, a kecskeméti energiabomba a Nova Prospect, a budapesti Komodo band, és a meteorként hasító Mudfield sem marad otthon. Idén nyáron ráadásul a koncertek előtt és után sem lesz esély unatkozni – ezt garantálják a szervezők, ugyanis esténként Alpárfeszt filmvetítéssel, napközben meg délutáni gitárkurzussal, tőserdei természetjáró túrával és interaktív beszélgetésekkel készülnek azoknak, akik az előző napi mulatság után már napközben is érzik a lendületet.

S ahogy megszokhatta már a közönség, az Alpárfeszten a szórakozás mellett kiemelt hangsúlyt kap a bolygóvédelem is. Egyik első hazai fesztiválként az Alpárfeszt crew már a kezdetekben kitiltotta a PET palackokat a buliból, így az italokat kizárólag újrahasznosítható poharakba mérik, természetesen ezen a nyáron is, de a már hagyománnyá vált − a Rock the Planet csapatával közös − zenekaros szemétszedés sem marad el.