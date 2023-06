Végh András festészete rendkívüli: jellegzetes emlékmontázsok, felszabadult festői gesztusok fedezhetők fel. Munkái az absztrakt és a valósághű, az elvont és a konkrét határán építkeznek, a figurális ábrázolástól a nonfigurációig. A Munkácsy-díjas művész tárlat megnyitóján Németh József Pál galéria alapító köszöntőjében kiemelte, hogy az egy éve megnyílt kiállítótérben neves alkotók képeit láthatta a közönség: mások mellett Szotyori László és Orosz István is bemutatta műveit a nagykőrösieknek. Hangsúlyozta, hogy a megnyitás előtt nem is álmodhatott volna arról, hogy valaha Végh András munkái is felkerülnek a kicsiny galéria falaira.

Kriskó János, a Kecskeméti Televízió szerkesztő-műsorvezetője, kulturális újságíró megnyitóbeszédében emlékeztetett, hogy a művész Tolnában cseperedett, a Duna-ártérnél, ami máig érezhető művein: a nagy folyó részben kimossa a hordalékot az emberből, részben pedig olyan dolgokat hoz magával, melyek továbbgondolásra érdemesek. Ez a hatás máig érezhető Végh András kontemplatív látásmódjában. 15 évesen került a budapesti Kisképzőbe, ahol rohamosan fejlődött, de az érettségi után nem került be a Képzőművészeti Főiskolára. A következő két évben sok mindent kipróbált, pincérkedett, csomagolómunkát végzett, közértben volt eladó és bányászként csillét tolt Oroszlányban.