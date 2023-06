Az ünnepség a Kiskunfélegyházi Ifjúsági Fúvószenekar műsorával kezdődött, amit a köszöntők követtek. Elsőként dr. Körtvélyessy András, a félegyházi városi kórház igazgatója mondott köszönetet kollégáinak a folyamatos helytállásért, kitartásukért, türelmükért, alázatos munkájukért. Azért, hogy bármilyen nehéz körülmények között is képesek a betegekre rámosolyogni, mert tudják, hogy a mosoly is egyfajta gyógyítóterápia.

Ezt követően dr. Gondos Miklós, a Bács-Kiskun Vármegyei Kórház főigazgatója mondott köszönetet félegyházi kollégáinak. Utána pedig Balla László alpolgármester a város nevében köszöntötte az egészségügyi dolgozókat. Mint mondta, amíg az ember egészséges addig látókörén kívül esik az a munka, amit az egészségügyi dolgozók végeznek. Abban a pillanatban azonban, amikor megérint bennünket a halandóság szele, vagy valamelyik szerettünk válik kiszolgáltatottá, rögtön fontossá válik az egészségügyi dolgozók munkája. Mindennapi életünkben napról napra azon kell munkálkodni, hogy egyre jobb helyzetbe kerüljenek azok, akiknek a munkavégzésén életek múlhatnak – fogalmazott az alpolgármester.

A városvezető köszöntője után dr. Gulyás Márton emlékezett az ünnep névadójára, dr. Semmelweis Ignácra, akinek köszönhetően a kórházakban bevezetett kézfertőtlenítés után csökkent a fertőzések, illetve a gyermekágyi lázban elhunytak száma. Beszédében, hangsúlyozta, ma is kiemelt jelentőségű lehet, hogy akár egy mindennapos apró cselekedet is hozzájárulhat a betegek gyógyulásához és védelméhez. Emellett fontosnak tarja azt is, hogy az egészségügyben dolgozók nyitottak és hajlandóak legyenek a fejlődésre.