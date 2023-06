A kicsik végigizgulhatták, ahogy a gólya a különös, egyre csak közelítő szerkezet láttán felröppen, aztán tisztes távolságból szemléli, hogy a szakember óvatosan kiemeli a fészkéből a repülni még nem tudó gólyafiókát. A gyerekek néma csöndben várták, hogy a légi bemutató után Sápi Tamás természetőr már a földön óvatosan átvegye a kismadarat, majd szakszerű magyarázat mellett mindkét lábára az egyedi azonosításra alkalmas, akár távcsővel is leolvasható gyűrűt felhelyezze.

A riadt kisgólya békésen, mozdulatlanul tűrte a gyűrűk kíméletes felhelyezését, és azt is, hogy közben a szakértő elmagyarázta: a pillekönnyű gyűrű a gólyát a mozgásában, repülésében sem most, sem később sem zavarja. Viszont az eszköz lehetőséget biztosít arra, hogy tudományos célból megfigyeljék a mozgását, vonulásának útvonalát és annak főbb állomásait. A szakember szerint arra nincs garancia, hogy az Afrikából majd jövőre visszatérő gólya újra éppen ebben a fészekben lel otthonra, viszont annak nagy a valószínűsége, hogy hazánkat keresi fel.

Sápi Tamás azt is elmagyarázta, hogy a hagyományos alumínium mellett egy színes gyűrű is felkerül a fiókára, így az élete során távcső vagy teleszkóp segítségével akár 200-300 méterről is azonosítható lesz.

A gyerekek öröme akkor hágott a tetőfokára, amikor a felgyűrűzött kisgólyát ugyancsak darus emelőkocsi segítségével visszahelyezték a fészkébe, majd az addig bizonyosan aggódó gólyamama megnyugvással vette szárnyai alá a gólya kisdedet.