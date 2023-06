A színvonalas műsort követően a Korszerűbb Iskoláért Alapítvány Szalkszentmárton javára rengeteg tombolameglepetés talált gazdára a vállalkozói és szülői felajánlásoknak köszönhetően. A tárgyi nyereményeken felül utalványoknak és élményajándékoknak is örülhettek Fortuna kegyeltjei.

Két helyi civil szervezet felajánlását az utolsó tanítási napon váltották be a szerencsések. Szekeres Patrikért polgárőrtaxi érkezett pénteken kora reggel. Patrik a kistestvérét is magával hozta a különleges kirándulásra. A Szabó Gáborné Czuczor Teca által vezettet taxi a felderítő utat követően gördült be az iskola udvarára. Útjuk során sok hasznos dolgot hallottak a polgárőrök tevékenységéről és a munkából is kivették a részüket. Mindkét játszótér ajtaja nyitva volt, egyiket Patrik, másikat a kisöccse csukta be.

Fotó: Kapott fotó

Jenei Tamara nyereménye tűzoltótaxi volt. A szomszédok is ámultak-bámultak a házhoz érkező lánglovagok láttán. Tamara magával hozta barátnőjét Pinczel Csengét is. A civil szervezet képviseletében Vasvári Viktor és Pinczel Dániel töltötte be a taxis szerepét. A mozgalmas napindító részeként a lányok megismerkedtek a tűzoltóautóval, a szertárral és a felszerelésekkel is. Ezt követően útnak indultak az iskolába, ahol már nagyon várták őket a társaik.

A felnőttek legalább annyira élvezték a programot, mint a kicsik. A csillogó, érdeklődő tekintetek, az okos kérdések, észrevételek az ő napjukat is szebbé tették. Olyan ajándékot adtak a gyerekeknek, amire mindannyian sokáig fognak emlékezni.