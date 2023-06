Közleményéből az is kiderül, hogy eddig tartós helyettesítésben dr. Zagyi Károly látta el a kunszállási betegeket. Július elsejétől azonban egészségügyi okokra hivatkozva nem tudja vállalni a további munkát.

– Mivel senki nem jelentkezett a praxis átvételére, hosszú hónapokig tartó keresésünk sem hozott eredményt, így végül marad továbbra is a tartós helyettesítés mint ellátási forma. Ez ügyben sikerült megegyeznünk a szomszédos Fülöpjakab háziorvosával, dr. Nagy Sándorral, aki elvállalta a feladatot. Az asszisztensi munkát pedig Feketéné Lovas Éva látja el – írja a polgármester. Közleményéből az is kiderül, hogy a rendelési időben is változásra számíthatnak a kunszállásiak. Ugyanakkor az asszisztens a rendelést megelőző, valamint rendelést követő egy órában a rendelőben tartózkodik, hogy a szükséges adminisztrációs feladatok ellátásával biztosítsa a gördülékeny rendelést.