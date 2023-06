A politikus ünnepi beszédében kiemelte: a patrióta egész életében építi szűkebb közösségét is. Az alföldi emberektől leginkább a szívósságot, a nehézségek legyőzésének képességét érdemes tisztelni és eltanulni.

– Az első telepesek itt a homok meghódításán fáradoztak, erdőt, szőlőt, fasorokat, tanyák körüli ligeteket telepítettek. „Rossz föld nincs, csak rossz gazda!” – mondták itt akkor. Micsoda hősies munka lehetett ez! A múlt igenis kézzelfogható, élő hagyomány: az Önök családjaira, elődeire gondolok, a csólyospálosiakra, a kiskunmajsaiakra, a kömpöci, a szanki, móricgáti, jászszentlászlói emberekre. Az elmúlt kétszáz évben a küzdelmük és élni akarásuk példamutató és méltó Petőfi örökségéhez – mondta Panyi Miklós.

Panyi Miklós parlamenti és stratégiai államtitkár, miniszterhelyettes is részt vett a szoboravatón

Fotó: Tapodi Kálmán

A magyar szabadság költőjének szoboravatóján Lezsák Sándor, a térség országgyűlési képviselő is méltatta az 26 és féléves korában elhunyt Petőfi elképesztő életútját. Az Országgyűlés alelnöke arról is szólt, hogy Petőfi verseiben gyakran feltűnik a bor és a szőlő – az első nyomtatásban megjelent verse is a Borozó volt –, ám a költő nem volt borissza ember, s ha mégis ivott, tudta a mértéket.

Á. Fúrús János, Csólyospálos polgármestere a település közössége nevében mondott köszöntet, hogy Lezsák Sándor ajándékaként felavathatták a könyvtár előtt Lantos Györgyi szobrászművész alkotását. A falu vezetője köszönetet mondott az ünnepi műsor összeállítóinak is, mert szinte minden csólyospálosi csoport kapott néhány percet ezen az ünnepnapon és bemutathatta tudását. A szobrot Gál József plébános szentelte fel.