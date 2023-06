Mondok Nikolett bácsalmási édesanya egy különleges ötlettel rukkolt elő az elmúlt évben, kislányának képeslapokat küldetett. Eredetileg onnan jött az ötlet, hogy nehezen ment az olvasás a most kilencéves Pamelának, ezen szeretett volna segíteni, ugyanakkor születésnapjára meglepetést is szerezni. A közösségi oldalán kérte az ismerősöket, hogy juttassanak el képeslapot a kislány részére. Ezt követően boldogan számolt be a sok levélről és Pamela öröméről, fejlődéséről az olvasás, rajzolás terén.

Idén nyáron újra arra kéri az ismerősöket, hogy küldjenek képeslapot születésnapjára, június 29-re, de mellette örömmel venné, ha kis anyagi támogatás is érkezne. A kislány régi álmát szeretné megvalósítani, el szeretne utazni vele a Balatonra.

Pamela nem kér tortát szülinapjára, csak a magyar tengert szeretné látni.

Mint kiderült, szállást már felajánlott részükre az önkormányzat, de az egyhetes ott tartózkodásra még nincs meg a kellő anyagi háttér.

Nikolett baon.hu-nak elmondta, hogy kislánya több rendellenességgel született: jelenleg szívbeteg, jobboldalon van a szíve, fél tüdeje van és nyelési nehézségekkel küzd nap mint nap.

– Hozzánk kocsis posta jár, Pamela imádja a postát. Mindig kérdezte, hogy ő miért nem kap levelet, pedig mi többször kaptunk, innen jött az ötlet, hogy kérjek számára képeslapokat, amiknek ő nagyon örvendett. Az olvasása is sokat javult – mondta Nikolett. Hozzátette, hogy kislánya betegsége nem látszik kívülről, de a nyelőcsövét összevarrták, és a fél tüdővel él. Nem nevelték betegként a kislányt, nincs semmi megtiltva, mindent csinálhat, amit elbír.

Pamela nagyon szereti a vizet, és szeretne megtanulni úszni is. Édesanyja reméli, hogy sikerül összegyűjteni annyi adományt, hogy el tudjanak utazni a Balatonra. Reménykednek abban, hogy július elsejéig még érkezik felajánlás és sikerül valóra váltani kislánya álmát.

A következő számlaszámra várják a felajánlásokat: 11773322-02792905, Mondok Dániel András.

A képeslapokat a következő címre küldjék: Pálity Pamela Nikolett, 6430 Bácsalmás, Dobokanagyjárás tanya 76.