Mintegy 1000 kilométer földutat tart karban folyamatosan a Kecskeméti Városüzemeltetési Nonprofit Kft. (KVÜ), melyek állagmegóvásáért az autósok is sokat tehetnek, ha lassan haladnak ezeken az utakon. A kecskeméti földutak jellemzően homokosak, amit nem lehet hosszú távon tömöríteni, ezért karbantartásuk folyamatos feladatot jelent a KVÜ-nek. Erről Boros Gábor, a KVÜ ügyvezetője beszélt a Gong rádió Mai téma című műsorában.

A magyarországi németek 1946 és 48 között történt kitelepítése emlékére állított keresztet a Német Települési Nemzetiségi Önkormányzat Kecskeméten, a Czollner téren, melynek avatását hétfőn tartották.

Megérkezett a jó idő, előkerülnek a biciklik, ezzel együtt pedig egyre gyakoribbak lesznek a lopások is. "Olcsó bringa, drága lakat, sokáig a tied marad!" − a Magyar Kerékpárosklub ikonikus jelmondata szinte össze is foglalja, hogy milyen módszerrel kerülhetjük el, hogy ellopják a biciklinket. A biztonság kedvéért azért részletesen is összegyűjtöttünk néhány tippet, tanácsot a biciklilopások ellen.

A Kecskeméti Járásbíróság 5 év fegyházbüntetésre, valamint 6 év közügyektől eltiltásra ítélt egy 52 éves kecskeméti férfit, akivel szemben kifosztás, valamint készpénz helyettesítő fizető eszközzel visszaélés miatt emelt vádat a Kecskeméti Járási Ügyészség.

Udvaros Dorottya lett a Nemzet Színésze. A cím jelenlegi tizenegy birtokosa őt választotta, Máthé Erzsi helyére.

A közösségi médiában terjedt a hétvégén egy bejegyzés, miszerint néhány napon belül újabb gyilkosság történhetett Jánoshalmán. A térség országgyűlési képviselője, a rendőrségtől kapott közleményére hivatkozva alaptalannak és félelemkeltőnek nevezte a híresztelést.

Vlagyimir Putyin nem vett részt a Wagner lázadását lezáró tárgyalásokban.

Motorvonattal ütközött egy személyautó Kiskunfélegyházán, a Vágóhídi átjáróban.

Súlyos viharkárok helyreállításán dolgoztak az áramszolgáltató szakemberei a Dél-Alföldön. Történetének eddigi legsúlyosabb viharkárát szenvedte el az MVM.