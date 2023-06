Kigyulladt egy személyautó az 54-es főúton, Bugacpusztaháza külterületén.

Csalódtak a termesztők idén a repcében. Jó állapotban teleltek, ám a reménybeli bő termést elvitte a kora tavasz.

Két atomnagyhatalom urántartalmú lőszereket akar bevetni Magyarország szomszédjában: ebből látható, hogy a helyzet minden korábbinál súlyosabb – mondta Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című pénteki műsorában.

A kiskunhalasi nyomozók gyanúja szerint a 23 éves férfi 83 éves ismerősét rabolta ki, aki ráadásul korábban már többször kisegítette anyagilag.

A kecskeméti nyomozók kedden őrizetbe vettek 48 éves nőt és 45 éves élettársát, valamint egy 32 éves férfit. A bűntársak a gyanú szerint az elmúlt néhány hónapban kábítószerrel kereskedtek.

Idén Neumann János születésének 120. évfordulója alkalmából a kecskeméti egyetem Neumann 2023 programévet hirdetett, aminek terveit sajtótájékoztató keretében mutatták be pénteken, melyen részt vett Dr. Hankó Balázs, felsőoktatásért felelős helyettes államtitkár is. A kezdeményezés célja egy olyan, a neumanni értékeket és elveket hangsúlyozó programsorozat indítása, amelyben kiemelt színvonalú rendezvények várják a közönséget. Eközben a parlament a héten fogadta el Magyarország új innovációs stratégiáját, a Neumann János Programot, amelynek fókuszában az egyetemek, a kutatóintézetek és a gazdaság összekapcsolása áll.

Hímeshátsziget – Hímzett nemezek címmel nyílt tárlat a Népi Iparművészeti Gyűjteményben Kecskeméten.

Defektet kapott, ezért nekicsapódott egy kerítésnek és kiütött egy gázórát is egy személygépkocsi Pálmonostorán, a Rákóczi Ferenc utcában.

Kalocsa város két meghatározó testnevelő tanára, Deák Ferenc és felesége, Gyárfás Jolán gyémántdiplomát vehetett át csütörtökön, 60 évvel ezelőtt végeztek az akkori testnevelési főiskolán. Gyémántdiplomájuk kitartásról, hűségről, szeretetről árulkodik.

A Szigeti Farm családi vállalkozás Szakmár-Kistény telephelyének rendezvényházában tartottak nagyszabású ünnepi partnertalálkozót. A csütörtöki esemény kiemelt szakmai témája az agrár-generációváltás volt.

Pénteken különleges élményben lehetett része azoknak, akik Kecskemét Főterén jártak. A Ciróka Bábszínház jóvoltából egy Zeppelin közlekedett a hatalmas közönség kíséretében.

Szerdán kezdetét veszi a 16. Kecskeméti Animációs Filmfesztivál. A nemzetközileg is rangos filmseregszemlén, a KAFF-on öt napon át közel 60 órányi filmet mutatnak be, számos kulturális programok kíséretében. A részletekről pénteken tartottak sajtótájékoztatót a Hírös Agórában, mely nemcsak a fesztiválközpont lesz, de számos rendezvénynek is helyet ad.