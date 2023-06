Herczeg Emese azt is elmesélte, hogy autodidakta módon tanult meg varrni, saját ötletei, kreativitása alapján alkotja meg a könyveket, melyek a gyerekek életkori sajátosságokhoz alkalmazkodva a játék útján tanítják a kicsiket.

Arról is beszélt, hogy a csendeskönyvek megszületésének történetre az 1800-as évek végéig nyúlik vissza és az úgynevezett Montessori-módszeren alapulnak. Az olasz orvos, pedagógus és pszichológus, Mária Montessori a gyermekek tiszteletét helyezte előtérbe. Azt vallotta, hogy a gyerekek önállóan, tapasztalás útján tanulnak. Ezt a szolgálják a csendeskönyvek is, amelyek megfigyelése, nézegetése, rendezgetése közben ösztönösen fejlődik a gyerekek finommotorikus képessége.

Herczeg Emese előadásából az is kiderült, hogy több mint száz féle oldalt készít, ezekből válogathatnak a szülők. Ezek az oldalak nagyon színesek, egyediek és ami a legnagyobb előnyük, hogy valóban csendesek, nem villognak, nem csörömpölnek.

Emese filcből készült könyvei nyolc oldalasak, minden oldal valamilyen kis feladatot tartalmaz. Található benne például formapárosító, kirakó is, de megjeleníti a hétköznapi élethez szorosan kapcsolódó témákat, mint a mosást, a főzést, a szerszámokat vagy a járműveket. Sokan kérik, hogy legyen benne a család házi kedvence, kutyusa vagy cicája. De volt, aki a család kedves nyaralóhelyét, Balatonfenyves megjelenítését kérte.

Herczeg Emese tanári munkája mellett készíti a csendeskönyveket, de jelenleg minden percét tizenegy hónapos kislánya, Liza köti le. Mivel számára a könyvek készítése jelenti a feltöltődést, szeretne mihamarabb újra varrógép mellé ülni. Kislánya nagyon sok ötletet ad, amiket szeretne újabb könyvekben megjeleníteni. Emese azt is elmondta, hogy a csendeskönyvek mellett igény merült fel más fajta, kézműves játékokra is, amiket a kisebbek is használni tudnak. Így született meg például a matatózsák, a címkerongyi, a függődíszek, a mágnespecák, vagy a tépőzáras matatófal ötlete is.