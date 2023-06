A Viczián Eszter Emlékdíjat édesanyja, Vicziánné Gelencsér Mária hozta létre lánya emlékére. A legkiválóbb diáknak kijáró elismerést, amit a legkiválóbb tanulmányi eredménnyel és példás magaviselettel lehetett kiérdemelni, éveken át az alapító személyesen adta át, ám a kezdeményezés, halála után, úgy tűnt lezárul.

– Balog Martin, volt diákunk, aki jelenleg a Kígyósi Csárda konyhafőnöke azzal a nemes céllal keresett fel, hogy alapítványunkon keresztül szeretné támogatni az intézményt, magára vállalva a Viczián Eszter Emlékdíj gondozását. A kezdeményező vállalta, hogy továbbviszi az alapító szellemiségét, emellett nem csak az 50 ezer forintos jutalmat ajánlotta fel, hanem elkészítette az „Örök Diák Emlékérmet” is, ami korábban nem járt az elismerés mellé – mondta el hírportálunk érdeklődésére Magyarné Gelencsér Edit, a Soltszentimrei Általános Iskoláért Alapítvány kuratóriumának elnöke.

Balog Martin sokszor név nélkül áll a nemes ügyek mellé. Olyan ember, aki azon mesterkedik, kinek, miként tudna a hétköznapokban segíteni. Sosem felejti el honnan is indult, ennek okán számos alkalommal segített már egykori iskolájának.

– Sokat köszönhetek egykori iskolámnak, és tanáraimnak. Ennek okán nem volt kérdés, hogy felvállaljam a Viczián Eszter Emlékdíj gondozását. Fontosnak érzem, hogy így is segítsem az itt tanuló diákok boldogulását. Az „Örök Diák Emlékérem” létrehozásával pedig még rangosabbá kívántam tenni a legkiválóbb tanulónak járó elismerést. Azt tervezem, hogy a jövő évtől az intézmény legkiválóbb tanulmányi eredménnyel és példás magaviselettel rendelkező diákját egy esztendőn keresztül támogatni fogom. Azt kívánom elérni, hogy a fiatal, további ambíciót kapjon a tanuláshoz. A megvalósításban párom, Wáhl Kitti is kiveszi a részét. Tenni, menni, csinálni kell, és egy kis jóindulattal, nem csak magunkra, másokra is gondolva, nagy dolgokat lehet elérni – tette hozzá Balog Martin.

A kitüntető címet idén Kovács Ádám, az iskola 8. osztályos diákja vehette át. Ádám tartósan jó tanulmányi munkájával, szorgalmával és a versenyeken való eredményes szereplésével vívta ki az alapítvány elismerését.

Martin szívén viseli a soltszentimrei gyermekek sorsát

Balog Martin nem csak a Viczián Eszter Emlékdíj gondozását vállalta magára. Rendszeresen támogatja a helyi iskola és óvoda rendezvényeit. Nem csak anyagilag segíti, hanem népszerűsítette is a Soltszentimrei Általános Iskoláért Alapítványt, aminek logóját a Magyarország Étele 2023. szakácsverseny elődöntőjén is a kabátján viselte.