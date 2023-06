− Nem gondoltuk volna, hogy ekkora érdeklődés fogadja a nyílt hétvégénket. A becslésünk szerint 300 gyerek és felnőtt ismerkedett a műhelyünkkel és a kiállított motorokkal, különböző eszközökkel. Az idősebbek nosztalgiázva tekintették meg a bemutatót, a gyerekeket pedig a különlegességek kötötték le − mondta megkeresésünkre Benedeczki Lajos, a keceli Benedeczki Diesel Center tulajdonosa.

A dízeladagolás-technika javítására szakosodott társaság a város retró járműveket is bemutató rendezvényébe kapcsolódott be. Azt sejtették, hogy jó néhány érdeklődőjük lesz, de hogy százak látogatják meg a telephelyet, az meglepetés volt. Különböző motormetszeteket, dízelmotorokat, 60-70 éves motorkerékpárokat, sőt, még egy régi aprópénzzel működő zenegépet is megnézhettek a látogatók. Emellett maga a műhely is megtekinthető volt, ahol számítógépes vezérlésű gépekkel javítják a meghibásodott dízelalkatrészeket szerte az országból. Az elmúlt húsz év során nagyon sok értékes, bemutatásra, oktatásra szánt műszaki eszközt gyűjtött össze Benedeczki Lajos, amiket most mutatott meg.

A tervek szerint 2025. március 8-án, az alapító 65. születésnapján nyit meg egy újabb kiállítóhelyet. A mostani 50 kilowattórás napelemrendszer alatti csarnokban helyezi el a gyűjteményét a tulajdonos. Hogy miért alapít egy magánkiállítást? − Adni jó, szeretem, ha az emberek örülnek − mondta a cégvezető.

Minden gyűjtőnek van egy-két kedvenc tárgya. A cégalapító többet is felsorol. Kiállított egy 1951-ben készült motorkerékpárt, amely összesen 3 kilométert futott. A gépet 3 éve szerezte meg, online kellett licitálnia a webes piacon. Egy német gyár − a nürnbergi Ardie cég − egy hamburgi műszaki iskola számára készítette. A motorkerékpár egyhengeres, 245 köbcentiméteres, 10,5 lóerő teljesítményű, 100 kilométer/óra sebességet is képes volt elérni. De megmutatta a klasszikus Pannónia motorkerékpárját is, amely közel annyi idős lehet, mint a tulajdonos, a családja lepte meg vele 60. születésnapján.

A cégnél ma 16 fővel dolgoznak, a kiszerelt dízelegységeket javítják, a gyártók által előírt technológiával, műszaki berendezésekkel. Kérdésünkre, hogy milyen a szakember-utánpótlás, annyit válaszolt: ez nagy kérdés idehaza, a gyakorlati képzésben azonnali változásra lenne szükség. − A szakiskoláknál nem elég megvásárolni a legkorszerűbb gépeket, az elhivatott oktatók magas szintű képzésére is kellene időt, energiát és főleg pénzt szánni. Nálunk a gyerekekkel meg kellene szerettetni a szerelői hivatást, de ehhez hasonló szintű képzés szükséges, jelentős valós gyakorlati oktatással − fogalmazott.

Álláspontja szerint a mai fiatalok nem olyan elhivatottak, mint elődjeik voltak. Ennek következtében ma már olyan kevesen vannak a kétkezi szakemberek, hogy egy autószerelő pár év múlva többet keres, mint egy diplomás. A műhelyek többet is fizetnének, de alig van utánpótlás. A beszélgetés során szó esett arról is, hogy 2035-től az Európai Unióban belső égésű motorral hajtott kisteherautókat és személygépkocsikat nem lehet majd értékesíteni. Hogy ezt bevezetik-e? Ez majd a nemzetközi olajlobbitól függ − mondta Benedeczki Lajos. Korábban azt tanultuk az iskolában, hogy elfogy az olaj az évezredforduló környékén, de még mindig van elég. Így szükség van a belsőégésű motorokra. Hogy mi lesz, ha elfogy a munka? Erre már megvan a B terv − mondta végül.