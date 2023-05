A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének Bács-Kiskun Vármegyei Szervezete 220 tagvállalatot tart nyilván. Az érdekvédelmi szövetség rendes taggyűlését kedd délelőtt rendezték meg Kecskeméten, a Four Points by Sheraton szállodában, ahol a közéleti személyiségek nemcsak üdvözölték a vállalkozókat, de érdekes adatokkal is megismertették az üzletembereket.

A rendezvény elején Szemereyné Pataki Klaudia, Kecskemét polgármestere arról beszélt, hogy a számadatok alapján a város gazdasága jó erőben van. Kisebb csoda született az elmúlt 15 évben a településen, ugyanakkor az is igaz, hogy féloldalas a fejlődés. Majd ennek sajátosságaira tért ki a város első számú vezetője.

A megyeszékhelyen ugyanis 34 nagyvállalat 26 ezer dolgozót foglalkoztat, míg 7553 kisebb cég 35 ezer embernek ad munkát. A cégek 0,4 százaléka 250 főnél nagyobb létszámot foglalkoztat külön-külön. Míg a bejegyzett vállalkozások 92 százaléka viszont csak 1–9 fős vállalkozás. Az előbbiek többsége külföldi nagyvállalat, az utóbbiak túlnyomó többsége pedig hazai érdekeltségű. A nagy cégek adják az árbevétel 60 százalékát, az 1–9 fős kis cégek pedig mindössze 9 százalékot termelnek.

A polgármester hozzátette: a város sikerében a külföldi beruházások mellett az is szerepet játszott, hogy a település maga is alkalmazkodott az új helyzethez.

Új infrastruktúrát, új beszállítói rendszert kellett kialakítani, amely kiszolgálja az itt letelepülő vállalkozásokat.

A város szakképzését is részben át kellett alakítani, a hazai duális képzés fellegvárává vált mára Kecskemét. Szemereyné Pataki Klaudia hangsúlyozta: magyar fiataloknak, nem pedig filippínóknak kell a ma üresen álló munkahelyeket betölteni. Komoly kihívásnak nevezte azt, miként is lehetne a városban és a térségben tartani az itt kiképzett Z generációs fiatalságot, ugyanis ennek megoldásától is függ a térség versenyképessége.

A polgármester után Kovács Ernő, Bács-Kiskun vármegye főispánja köszöntötte a VOSZ-rendezvény résztvevőit. Mint mondta, ismeri a vállalkozások világát, mert hosszú éveken át dolgozott ebben a szektorban, de jól ismeri az állami szférát is, mivel sok éven át polgármester volt. Beszélt arról, hogy Bács-Kiskunban az agrárszférában tavaly 100 különböző jogcímen közel 96 milliárd forintot folyósítottak. Mintegy 19 625 személynek utaltak 68 milliárd forint földalapú támogatást.

A megyében 475 ezer hektár után vesznek fel támogatást az arra jogosultak.

Ezt követően egyéb pályázati eredményeket ismertetett a főispán. Szólt arról is, hogy míg tavaly 12 872 állástalan volt a megyében, most tavasszal alig több mint 11 ezer főnek nem volt munkája. Eddig 7270 állásajánlatot jelentettek be a munkaadók, amely arányait tekintve több, mint amennyi tavaly volt. Majd a főispán arról beszélt, miszerint a megyében 3,5 százalék körül alakul a munkanélküliség, amely nagyon alacsony adat.