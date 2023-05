A szakember a menet közben felmerülő kérdéseknek is teret engedett, így minden kérdező anyuka választ kaphatott a kérdésére. A jelenlévők közösen átbeszélték a gyakran előforduló veszélyforrásokat, és elsajátíthatták az újraélesztés alapjait is.

Azt is megtudhatták, hogy egy csecsemő újraélesztése több pontban is eltér a felnőttekénél tanult protokolltól. Ilyen például a befújások száma és ismétlése. Ezért a mentőtiszt be is mutatta az összes olyan pontot, amire jobban kell figyelni a kisebbeknél.

A cikkben szereplő videó megtalálható a Baon.hu Youtube-csatornáján is.