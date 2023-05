Ádám Péterné Gizella alapította meg tavasz elején a Kecskeméti Suska Kört, melynek első találkozóját még márciusban rendezte meg. Már az első alkalommal mintegy harmincan vettek részt és ismerkedtek meg a suska rendszerrel, közülük 9 főnek van suskafüzete.

Május 8-án, 15 órakor kezdődik a második találkozó, melynek a Cédrusnet, Kápolna utca 24. szám alatt ad helyet. A program nyitott és ingyenes, mindenkit örömmel várnak.

Ádám Péternét arra kértük, meséljen a suskázásról

– A Suska Kör egy cserebere-kör, mely a résztvevők bizalmára épül. Bármit lehet cserére kínálni, a termékektől a szolgáltatásokig. A kör különlegessége, hogy pénz nem szerepel benne. Éppen ezért is lehet vonzó napjainkban akár időseknek, családoknak, de még a fiataloknak is. Így olyan kincsekhez is hozzájuthatnak a vásárlók, melyet egyébként pénzzel nem tudnának megszerezni – mondta az elején, majd rátért arra, hogy akkor mégis mivel fizethetünk?

– Suskával lehet vásárolni. A suska egy pénzhelyettesítő, mely infláció- és kamatmentes. 1 suska 15 forintnak felel meg. Van egy Suska füzet, melyben mindenki vezeti, hogy mit adott el, mit vett, azaz nyomon követhető benne a suska értékek mozgása. A saját füzetébe senki nem írhat. Akár még mínuszba is lehet menni ideiglenesen – tette hozzá.

A Suska körben termékek és szolgáltatások egyaránt megtalálhatók. A termékek között bármit kínálhatnak a tagok, zöldséget, gyümölcsöt, virágot, saját készítésű savanyúságot, kézzel készített lakásdíszeket, de már megunt vagy nem használt műszaki cikkeket, játékokat, könyveket is. Mindezek mellett szolgáltatás is felajánlható, például kerti munka, gyermekfelügyelet, fodrászkodás, masszírozás. Ezek értékét 1 órára 60 suskáért számítják, igazodva a mindenkori minimálbéres nettó órabérhez.

– Az árakat mindenki maga szabja meg, természetesen lehet alkudni. Mindig kettőn áll a vásár. Az értéket először forintban állapítjuk meg, majd átváltjuk suskára. A cserék folyamán nem feltétel, hogy a javakat 2 cserepartner egyidőben és feltétlenül azonos értékben adja át egymásnak, a viszonzás később is történhet, mert a suska füzetben az érték átadás jegyezve van. – jegyezte meg Gizella.

Suska kör nem új dolog, az országban már több helyen jól működött. Jelenleg Kecskeméten és Kiskunfélegyházán érhető el Suska kör.

– A tervek szerint havonta egyszer tartunk majd találkozót, a hónap első hétfőjén. Bízom benne, gyorsan terjed majd a jó hírünk, és egy igazán nagy társasággá válunk, ahol maximális bizalommal vásárolhatunk, és eladhatunk. Hiszen, ami az egyiknek felesleg, az lehet, hogy a másiknak kincs. Van egy zárt és egy nyílt Facebook-csoportjuk, így azon keresztül is tarthatják egymással a kapcsolatot a tagok, és más időpontokban is suskázhatnak. Hétfőn minden érdeklődőt nagyon várunk! – mondta végül Gizella.