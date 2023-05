Az Egyetem GAMF kara és a Könyves Kálmán körút közötti munkák folytatódnak, május 24 és 26 között a jelenlegi forgalomkorlátozásokat átfordítják. A közlemény szerint az érintett szakaszon a munka a tervek szerint augusztus végéig tart majd. A munkavégzés ideje alatt a GAMF kar felőli oldalon a járdát és a kerékpárutat is teljesen lezárja a kivitelező, és a gyalogos és kerékpáros forgalmat a Bácsvíz székház felőli oldal biztosítja. A gépjárműforgalom szintén a Bácsvíz felőli oldalon, kétszer egy sávon haladhat. Az építési terület melletti ingatlanok megközelítését és a munkaterület melletti parkolást időszakosan korlátozzák. Az Egyetem (GAMF) elnevezésű autóbusz-megállóhelyet újból megnyitják.

A tájékoztatás szerint hasonló átfordítás lesz május 30-án az Olimpia utcai körforgalom és az egyetem Campus épülete közötti útszakaszon is. Az eddig elzárt forgalmi sávokat megnyitják és a Széchenyiváros felé eső sávokat zárják el. A munkák ezen a szakaszon is várhatóan augusztus végéig tartanak majd. A munkavégzés ideje alatt az említett útszakasz mellett a járdát és a kerékpárutat is teljesen lezárják. A gyalogos és kerékpáros forgalmat a bal oldalon, vagyis a Sheraton Hotel felől átépített gyalog- és kerékpárúton biztosítja a kivitelező. A járműforgalom az érintett szakaszon az építés teljes időtartama alatt kétszer egy sávon haladhat, az építés terület melletti ingatlanok megközelítése időszakosan korlátozásra kerül. A Campus épülete előtt az autóbusz-megállóhelyet a kivitelezés időszakára lezárják, a megállóhelyet az Izsáki út 9. szám előtt kiépített ideiglenes autóbusz-megállóhelyre helyezik át.