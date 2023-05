A programok délután kezdődtek, folyamatosan érkeztek az érdeklődők, hogy megtekintsék kik lépnek fel a színpadon, vagy a hagyományos majálisból mit tudnak látni. Ez utóbbiból szinte minden jelen volt. A gyerekek és a felnőttek is kedvük szerint választhattak. Nem csak édességekből játékokból, de a régi körhintára is felülhette, sőt aiersoft fegyvereket is megnézhettek, sőt a kezükbe is vehettek. Ezek a fegyverek tökéletesen utánozzák az igazit, de éles lőszert nem lehet beléjük tenni. Akik ezt bemutatták a helyi Farkas Brigád. Egyébként az egész majálisra jellemző volt, hogy szinte csak helyiek mutatkoztak be színpadon.

Sajnálatos módon a főzőversenyben csak a nyugdíjas, valamint a kenus klub tagjai vettek részt, de ők kiváló ételt főztek. A Bab Társulat résztvevői a művelődési központból indultak, több fiatal táncos és felvonuló kíséretében, hogy a szabadidőparkba érkezzenek. Ott felállították a májusfát, amire először a helyi fiatal néptáncosok szalagot tűztek, majd táncot jártak körülötte.