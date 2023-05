Hagyománynak számít, hogy a néhány évvel ezelőtt felújított iskolakápolnánál a jeles ünnepek mellett más rendezvényekkel is színesítik a külterületen lévő épület életét. A mostani rendezvényre a személyes kötődés mellett családtagokat, egyéb ismerősöket és érdeklődőket is várnak. Hiszen vendégként érkezik Harangozóné Tordi Mária is, aki a Szülőföldem, a Teleki szőlők című könyvét dedikálja a vásárlóknak. Az eseményhez kapcsolódóan továbbra is örömmel fogadják azokat a tárgyi emlékeket (fotók, iskolai tárgyak, könyvek, ruhadarabok), melyekkel gyarapíthatnák a létrehozás alatt álló iskolamúzeumot.

Az összejövetelre május 10-ig lehet jelentkezni a 06-30/284-4623-as telefonon vagy a [email protected] e-mail-címen. A rendezvény házigazdája Takács László és családja, valamint a Vöröserdei Jézus Szíve Imaközösség.