A II. Rákócziban idén is megtartották a tavaszi nagytakarítást. A szülők levágták, igazították a növényzetet, a gyerekek takarítottak. Ezek voltak az előmunkálatok, majd szombaton jött a nagy munka, a kerítés lecsiszolása és festése. Az időbe még egy kis virágültetés is belefért. A pedagógusok a szülőkkel együttműködve szépítették meg az iskola belső és külső környezetét. A munkálatokba számos diák is lelkesen bekapcsolódott. A közös munkát Aszódi Judit szülői munkaközösség vezető helyettese fogta össze.