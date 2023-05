Mivel az épületben több terem is van, egyidőben többféle foglalkozást is tudnak tartani. Ottjártunkkor, kedden éppen a Hunyadivárosi Nyugdíjas Klub tagjai jöttek a szokásos heti összejövetelükre. Egy megbeszélésen mondták el ötleteiket a jövőben szervezett eseményekkel kapcsolatban, ezelőtt kézműves programon, tánc- és énekpróbán vehettek részt.

A szomszéd helységben református imakört tartottak Laczay András, lelkipásztor vezetésével. A lelkész elmondta, hogy a Közösségi Házban a felújítás előtt is tartottak rendszeresen istentiszteleteket, bibliaórákat azoknak a híveknek, akik nem tudtak a városközpontban található templomba eljönni.

– Most is igény van erre. Kéthetente körülbelül 8-15 testvérünk látogatja az itt megtartott alkalmakat.

– tájékoztatott.

Az egyik idősebb hölgy elmesélte, hogy nem lakik túl messze a Közösségi Háztól, azonban látásának romlása miatt nehezen tud közlekedni, ide is segítséggel jutott el. Ezért örül annak, hogy a közelben van lehetősége arra, hogy imaközösségben vegyen részt. Szerdánként jógázni is lehet az épületben, és ekkor tartják a Rózsafüzér Imakört is a katolikus hívek számára. Társasjáték kört és Ringató foglalkozást is szerveznek az épületben, valamint hangutazáson is részt vehetnek a Hangfürdő nevezetű közösségteremtő, interaktív zenés programon jelenlévők. Ezen a hétvégén pedig a városrész gyermekei a Bóbita Kalandműhely munkatársaival az anyák napjára készülődnek. Énekeket tanulnak, és kézműveskednek.

Fotó: Lizik-Varga Katalin

– Első körben azok a programok tértek vissza, amik a „régi házban” is voltak, és természetesen új alkalmakkal is bővült a programok listája – mondta Szilágyi Róbert, az Akikért a déli harang szól a Hunyadivárosban Egyesület elnöke. A bútor- és eszközbeszerzés másokik üteme zajlik most, aminek eredményeképp néhány héten belül megérkeznek az újabb bútorok, amelyek igényére az épület használata során derült fény – tette hozzá az elnök.

Nagy örömünkre az internet bevezetése is sínen van.

– zárta gondolatait.

A Kiskunsági Nemzeti Parkkal és a Kecskeméti Rajzfilmstúdióval egy háromoldalú megállapodást kötöttünk, melynek köszönhetően már idén nyáron több közös eseményt is megtartunk - mondta el Pászti András, hunyadivárosi képviselő, aki hozzátette azt is, hogy a Posta-kérdés is folyamatosan napirenden van, aminek érdekében már a harmadik tárgyaláson vannak túl. A Hunyadivárosi Közösségi Ház programjairól a Facebookon és az épület előtti hirdetőtáblán lehet tájékozódni.