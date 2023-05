Estók Mihályné, Hajós város polgármestere ezzel kapcsolatban hangsúlyozta, nagy öröm az önkormányzat számára, hogy a település legnagyobb rendezvényét idén, a korábbi éveknél is jobban, a civil szervezetekre támaszkodva tudták megtartani.

Ebben élen járt a natúrpark egyesület, amely a tavalyi év szervezési tapasztalatait kamatoztatva még gördülékenyebben, még nagyobb látogatószámot generálva fogadta az érintetlen természet, az Őrjeg iránt érdeklődőket. A szombaton megtartott családi napról Agócs-Paluska Évával, az egyesület elnökével beszélgettünk.

− A kalocsai járásban élők körében sem cseng mindenki számára ismerősen az Őrjeg név. Bemutatná a rendezvény helyszínét?

− A Hajósi kaszálók és löszpartok természetvédelmi terület, szabadon látogatható Alföldi Kéktúra túraútvonalának gulyakúti pihenőhelyéről beszélünk, amely egy igazán családias, természetközeli helyszínt biztosított a rendezvény számára. Felhívásunknak megfelelően a helyszín megközelítése gyalogtúrával és kerékpárral történt, egyénileg, vagy szakvezetés melletti, csoportos formában. A mozgásukban korlátozottak, a kisgyermekesek sétakocsival érkeztek. Hagyományos, 20 darab terepkerékpár is rendelkezésre állt, teljesen térítésmenetesen. A Hajósi-Pincefalutól induló túraútvonal hossza 1400 méter, tehát egy könnyített túrázási lehetőséget kínáltunk, valamennyi korosztály számára.

− Milyen programok várták az érdeklődőket?

− A rendezvény helyszínére érve a legfőbb látványosság a területen legelő 50 magyar házi bivalyból álló gulya volt. Ezzel az őshonos háziállatfajtával szakvezetés mellett ismerkedhettek a látogatók. Mindezt szarvasgomba-kutyáskereső bemutató, terápiásterelőkutya-bemutató, állatsimogató, valamint gyógynövény-bemutató színesítette.

Az Őrjeg és Szőlóhegyei Natúrpark standját Orbán-napkor is megtalálhatták Hajós-Pincefaluban

Fotó: Zsiga Ferenc

− Mint tapasztaltuk, a kisebbeket is számos program várta.

− Valóban, már csak a hétvégi gyermeknapra figyelemmel is számos attrakcióval vártuk a gyerekeket. Részükre természettel és sporttal kapcsolatos játékok, eszközök álltak rendelkezésre, melyek közül a hátizsák-színező, az arcfestés és interaktív játékok voltak a legizgalmasabbak. Idén először madárodú-készítés és egy kalandjáték is színesítette a programot.

− Egy ilyen túrán bizonyosan megéhezik, megszomjazik a közönség. Erre is gondoltak?

− Természetesen, és remélem, hogy a rendezvényünk egyben kivételes és izgalmas gasztronómiai élmény is nyújtott, hiszen a bivalyétel-kóstoló keretében több mint 400 adag őrjegi bivalygulyás kóstoló adag került kiosztásra. Ezt egészítette ki a látványkemencés-sütés, ahol több kilogramm házi kovászos kenyér, kenyérlángos és különféle házi kemencés péksütemények fogytak el a kóstoltatás során. Lehetőség volt a helyi termelők különféle kézműves termékeit is megkóstolni, melyek közül a legnépszerűbb a biobor, a kecskesajt és a gyógynövénytea volt. A kóstoltatás során kizárólag természetes alapanyagú edények és poharak kerültek felhasználásra, a hulladékot szelektíven gyűjtöttük. A kézműves termékek kóstolása mellett vásárlásra is volt lehetőség, gyakorlatilag egy mini termelői piacon kínálták a finomságokat.

−Mi volt az idei program különlegessége?

− Mások mellett az, hogy Homokmégy és Császártöltés önálló kiállítóként, a település értékeit népszerűsítve települt ki az Őrjegbe. A homokmégyi sátorban olyan, csak erre a tájra jellemző ételeket kóstolhattunk, mint a „paprikás kácsi”, amely, mint Kalocsa környékén köztudott, egy édes, őrölt fűszerpaprika-töltelékes kalács. A rendezvény ideje alatt baba-mama sátor is működött, mely nyugodt körülményeket biztosított a kisgyermekekkel érkezők számára, ezzel is növelve a babák és anyukák komfortérzetét. A higiéniai követelményeknek való megfelelést a területre kihelyezett mobil WC, kézmosási és kézfertőtlenítési lehetőséget szolgálta.

− Mekkora volt az érdeklődés?

− A látogatók száma a várakozásunknak megfelelően alakult, úgy 650-700 fő vett részt a programon, amely szerencsére arányosan eloszlott a rendezvény 8 órás időtartama alatt. A közeli Hajósi-Pincefaluban párhuzamosan zajló Orbán-napi Borünnep helyszínen működő natúrparki információs sátrunkban közel 2500-3000 fő érdeklődővel találkoztunk. Rendkívül figyelemfelkeltő és érdeklődést kiváltó volt az előzetesen központi helyen felállított, nagyméretű fotófal paravánunk, mely mágnesként vonzotta az arra járókat.

− Kik segítették az egyesületüket a natúrparki rendezvény megtartásában?

− A rendezvény közreműködő partnerei közül külön kiemelést érdemel Hajós Város Önkormányzata, a HajósSzolg Kft., a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság, az Anna Borház Pincészet (Gonda János, Kis Mária), Bagi István szarvasgombakereső csapata, a Boróka Farm Családi Gazdaság, a Vadvirág Lovasfarm, Híd Birtok, Kaskantyúi Árvalányhaj Citera zenekar, és még sorolhatnám. Rajtuk kívül köszönet illeti a természetfelelőst is, hiszen az időjárás rendkívül ideális volt a szabadtéri rendezvény számára. Ez is segítette, hogy a közönség a többnyire aktív kikapcsolódásra vágyó családok érdeklődése révén idén a tavalyinál is sikeresebb natúrparki családi napot zártunk.