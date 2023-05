Kecskeméten, a Cédrusnet, Kápolna utcai udvara adott helyet hétfőn a Suska-köri találkozónak. Ádám Péterné Gizella vezető fogadta a tagokat és az érdeklődőket. Bár nem voltak még sokan, ennek ellenére sikeres volt. Több termék is gazdára talált, természetesen suskáért, sőt egy csontkovács suskáért meg is kezelte, aki kérte.

Ádám Péterné elmondta: jót beszélgettek és intenzíven suskáztak. Szatymazi – korábban szabadkai és szegedi – suskások is eljöttek hozzájuk és nagyon értékes és hasznos információt adtak át.

Legközelebb június második hétfőjén, június 12-én 15 órakor lesz újabb Suska-köri találkozó. A program nyitott és ingyenes, mindenkit örömmel várnak.

Mint arról már beszámoltunk, a Suska Kör egy cserebere-kör, mely a résztvevők bizalmára épül. Bármit lehet cserére kínálni, a termékektől a szolgáltatásokig. Például zöldséget, gyümölcsöt, virágot, saját készítésű savanyúságot, kézzel készített lakásdíszeket, de már megunt vagy nem használt műszaki cikkeket, játékokat, könyveket is. Mindezek mellett szolgáltatás is felajánlható, például kerti munka, gyermekfelügyelet, csontkovácsolás, fodrászkodás, masszírozás.

Fotó: Sebestyén Hajnalka

A kör különlegessége, hogy pénz nem szerepel benne. Éppen ezért is lehet vonzó napjainkban akár időseknek, családoknak, de még a fiataloknak is. Így olyan kincsekhez is hozzájuthatnak a vásárlók, melyet egyébként pénzzel nem tudnának megszerezni. Mindent suskával lehet vásárolni. A suska egy pénzhelyettesítő, mely infláció- és kamatmentes. 1 suska 15 forintnak felel meg. Van egy Suska füzet, melyben mindenki vezeti, hogy mit adott el, mit vett, azaz nyomon követhető benne a suska értékek mozgása.

Az árakat mindenki maga szabja meg, természetesen lehet alkudni. Mindig kettőn áll a vásár. Van egy zárt és egy nyílt Facebook-csoportjuk, így azon keresztül is tarthatják egymással a kapcsolatot a tagok, és más időpontokban is suskázhatnak.

Bővebb információ: www.kecskemetsuskakor.hupont.hu