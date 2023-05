A polgármester a műsorban elmondta, hogy mintegy 1500 diák ballagott el Kecskeméten a múlt hét végén, majd a labdarúgásról szólt. Hétvégén rendezik meg Kecskeméten a KTE–Fradi-mérkőzést, amivel kapcsolatban a polgármester kiemelte, hogy a lilák szereplése lázban tartja nemcsak a várost, hanem az országot.

Hangsúlyozta, hogy az edző, Szabó István teljesítménye rendkívüli, hiszen egy kiváló csapatot épített fel. A szurkolók közös vonulást terveznek szombaton a városközpontból a futballpályára. A menet 15 órakor indul a Kéttemplom közből, amihez csatlakozhatnak a szurkolók. Szemereyné Pataki Klaudia hangsúlyozta, hogy minden bizonnyal telt ház lesz a szombati megméretésen, mert gyakorlatilag minden jegy elkelt a meccsre.

Emlékeztetett arra, hogy egy ilyen horderejű sportesemény nem mindennapos a város életében, általában hét-nyolc évente fordul elő hasonló kaliberű mérkőzés. Éppen ezért kiemelt figyelmet kell fordítani a szervezésre és a biztosításra. Ez speciális előkészületeket igényel, ennek jegyében szerdán a városvezetés egyeztetést folytat a rendőrséggel, a Kecskeméti Városrendészettel és a polgárőrséggel, hogy közösen szervezzék meg az esemény biztosítását. Hozzátette, hogy nehezítő tényező az Izsáki úton folyó munkálatok és a megfelelő számú parkoló biztosítása, de azon dolgoznak, hogy minden a legnagyobb rendben történjen.

Szót ejtett a polgármester a gazdag helyi kulturális életről is annak apropóján, hogy múlt héten megtekintették a hatalmas sikerrel bemutatott Luxemburg grófja főpróbáját. Mint fogalmazott, a színház idei évadbeli utolsó premierje is illeszkedik a színház sokoldalú kínálatába, ami számos műfajban kínál színes, színvonalas, szórakoztató és befogadható színpadi alkotásokat és a készítők munkáját méltatta. Hangsúlyozta, hogy az ipari, gazdasági és most már a sportteljesítmény után a kultúrára is figyelni kell, hiszen a kecskemétiek kultúra iránti igénye – főleg a Covid után – igen nagy és a város jelentős kulturális tőkével, közösségekkel rendelkezik minden művészeti ágban a képzőművészettől a zenén és a színházon át az irodalomig. Ezt figyelembe véve kiemelt figyelmet fordítanának a jövőben a kultúra erősítésére, a helyi művészek munkájának támogatására.

A cikkben szereplő podcast megtalálható a Baon.hu Youtube-csatornáján is.