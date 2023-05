A Vécsey Károly Művelődési ház és Könyvtár dolgozóin kívül, ahogy az lenni is szokott, nagyon sok önkéntes vállalt munkát a gyermeknapon. Ez tette lehetővé, hogy rengeteg élmény, étel és ital várta ingyenesen a gyermekeket. A helyi egyesületek, szervezetek, vállalkozók és magánszemélyek mellett, a Gyermekélelmezési Alapítvány is gazdagította a rendezvény programját. A közel harmincféle játéklehetőség mellett, a színpadon felléptek a helyi művészeti csoportok és az általános iskolások is. A rendezvény sztárvendége Kiss Kevin volt, aki előadásával szintén hozzájárult a nap jó hangulatához.