Az egyházi ünnep ezúttal is a Pünkösdi Ifjúsági Találkozóval kezdődik pénteken. Szombaton 17 órakor lesz a bérmálási szentmise, amit dr. Bábel Balázs, a Kalocsa-Kecskeméti főegyházmegye érseke celebrál. Szombaton 20 órakor is lesz szentmise, ami gyertyás körmenettel zárul. Éjfélkor a megholtakért tartanak szentmisét, keresztutat és virrasztást. Pünkösd vasárnapján 10 órakor lesz ünnepi szentmise, amit Schall Tamás atya celebrál. Ezt követően is tartanak körmenetet. Pünkösd hétfőn szintén 10 órakor lesz a szentmise, amit Hesz Atil atya mutat be. A szertartás búcsúi körmenettel zárul.