Sportmajálist rendeztek május 1-jén Kiskőrösön. A neves nap biztosan beíródik a város történelmébe, mivel átadták a felújított sportpályát, ahol nemcsak a csapatsportok képviselői, hanem az atléták és a nagyközönség is használhatja a pályákat.

Ezen a napon egyben névadót is rendeztek: a városatyák átkeresztelték a Városi Sporttelepet, amely ezentúl a Revaló Pál Sporttelep nevet viseli, illetve a Kiskőrösi Labdarúgó Club által használt épületre pedig Kiss Béla nevét feltüntető emléktáblát helyeztek ki a hétfő délelőtti rendezvény keretében.

A felújított pályaátadó egyben olyan sportünnep is volt, amelyre nagyon sok kisgyermekes család is kilátogatott.

A gyerekek különböző ügyességi játékokban vehettek részt. A legkisebbek pedig megismerkedhettek azokkal a sportágakkal, amelyek a legnépszerűbbek – jéghoki, futball, kézilabda – a városban.

Az avatóünnepségen Domonyi László üdvözölte a megjelenteket, aki elmondta: a tao-rendszer kihasználásával az önkormányzat és a kormány támogatásával elkezdődött egy folyamat. A most elkészült beruházás remélhetőleg az első fázisa csak a munkának, amely folytatódni fog. A sportklubok és a város tervei még nem teljesen valósultak meg. A polgármester megemlítette, hogy a jéghokiklub egy nagyon komoly beruházást tervez, amely a közeljövőben megvalósulhat.

Ezt követően a polgármester és Dulai János, a futballklub elnöke leleplezték a labdarúgóklub épületére elhelyezett emléktáblát, amelyen Kiss Bélára emlékeznek a helyi focisták. Ezután Domonyi László polgármester, Font Sándor országgyűlési képviselő, Schäffer Tamás, a Kőröskom Kft. ügyvezető igazgatója, Filus Tibor, a helyi kulturális és sportbizottság elnöke és Dulai János, a Kiskőrösi Labdarúgó Club elnöke átvágták a felújított pálya előtt kifeszített avatószalagot.

A közönség birtokba vette a felújított lelátót és a kisebb pályákat.

A pályán folytatódott az ünnepség, melynek elején Domonyi László megkérdezte a közönség véleményét: arra kérte a sok száz érdeklődőt, tegye fel az a kezét, akinek tetszik, amit az új stadionban lát. Mindenki felemelte a kezét. Ellenvélemény vagy tartózkodás nem volt. Azaz a képviselő-testület korábbi döntése, amely a pálya felújításával kapcsolatban született, egyhangú támogatást kapott. Majd kifejezte köszönetét Font Sándor országgyűlési képviselőnek, aki támogatta a projekt megvalósulását. Magyar önerőből történt a fejlesztés, a kormánytól 225 millió forintban részesült a város, a helyi testület ehhez még hozzáadott 13 milliót. További tao-támogatással a focipályát is bővítették, új öntözőrendszerrel is ellátták. A város első embere azzal fejezte be a beszédét, hogy keresik a további fejlesztéshez szükséges pénzkereteket.