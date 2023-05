Fekecs Dénes elmondta, hogy Bács-Kiskun vármegyében a tavalyi országos esemény előtt már 2018-ban is tartottak Országos Polgárőr Napot, akkor Baján, a Petőfi-szigeten. Az nagyon jól sikerült esemény volt, ahová a belügyminiszter is ellátogatott. Tavaly az Országos Polgárőr Szövetséggel (OPSZ) és a dunapataji önkormányzattal együttműködve Dunapatajon, Bakodpusztán tartották az országos rendezvényt, ami a visszajelzések szerint az egyik legjobban sikerült esemény volt a polgárőr rendezvények történetében. Más prominensek mellett jelen volt a Belügyminisztérium rendészeti államtitkára, a Honvédség vezérkari főnöke és az országos rendőrfőkapitány is.

− Talán ennek is köszönhető, hogy az OPSZ úgy döntött, hogy ismét vármegyénkben rendezzék meg az országos eseményt, immár Lakiteleken, a Hungarikum Ligetben. Ehhez Lezsák Sándor − aki maga is polgárőr − biztosította támogatásáról a polgárőrséget. Így ideális körülmények között, gyönyörű környezetben jöhetnek össze és cserélhetnek tapasztalatot ismét Magyarország polgárőrei − fogalmazott az elnök, aki az OPSZ általános és stratégiai elnökhelyettese is.

− A vármegyei polgárőr nap is fontos szerepet tölt be a Bács-Kiskun biztonságára vigyázó polgárőrök életében: az összetartozást és egységet kifejező és erősítő hagyományos esemény, amit minden évben nagyon várnak a vármegye polgárőrei − mondta Fekecs Dénes. Sajnos utoljára 2019-ben Soltvadkerten rendezték meg a Megyei Polgárőr Napot, nagy sikerrel, mintegy ezer fő részvételével. Azóta a Covid miatt elmaradt, de június 10-én ismét színvonalas rendezvényen találkozhatnak a vármegyei polgárőrök, melynek helyszíne a Szelidi-tó lesz.

− Az elmúlt években többször felvetették a polgárőrök, hogy az országos mellett tartsuk meg a vármegyei polgárőr napot is.

Nagyon hasznos volt az országos szintű esemény, hiszen mindenfelől érkeztek polgárőrök, akikkel tapasztalatot cserélhettünk, de szeretett hagyomány volt, hogy magunk között is találkozunk − mondta Fekecs Dénes, hozzátéve, hogy ahogyan megszokott volt, most is elismeréseket adnak át a megyei eseményen.

− A Kiváló Polgárőr jelvénytől a Polgárőr Érdemkeresztig számos elismerést adunk át a vármegyei napon, kifejezve nagyrabecsülésünket polgárőreink iránt, akik áldozatos munkát végeztek az elmúlt években: a járvány alatti karitatív tevékenységük mellett a déli határszakasz megerősítésében is hatalmas szerepet vállaltak, és vállalnak a mai napig, igazi hazafiként védve az országot az illegális migrációtól − méltatta a polgárőrök munkáját az elnök. Persze nem csak a protokoll, hanem a szórakozás is szerepet kap az eseményen. Hét-nyolcszáz főre számítanak, és hadrendbe állítják a kunbaracsi egyesület gulyáságyúját, illetve nagyon sok egyesület főz ilyenkor, így mindenki jó vendéglátásban részesül. A lovas tagozat is jelen lesz a polgárőr napon, ahol a gyermekek majd lovagolhatnak is.