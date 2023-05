A Sztárban sztár zenei vetélkedő idei adásaiban továbbjutott, végül a verseny második helyezettje lett. A bajai származású fiatal lány karrierje az elmúlt tíz évben felfelé ívelt. A riport során elmondta, hogy számára a zene a szerelem és ez a jövője. A Sztárban sztár műsort nagyon élvezte, de eléggé megterhelő volt. A sok stresszt igyekszik most kipihenni. Az énekesnő izgatottan várja a Nashville-i stúdiózást Áron Andrással, ugyanakkor örömmel számolt be arról, hogy pár nap múlva alkotótáborba megy a Blahalousiana tagjaival, ahol a legújabb lemezükön dolgoznak. Azt is hangsúlyozta, hogy nagyon szeretne kicsit lelassulni, de a sikerélmény rendkívüli módon feltöltötte motivációval. Azt érzi, hogy a lelke utol kell érje a testét, sok volt az élmény és ezt be kell fogadni, fel kell dolgozni.

A cikkben szereplő videó megtalálható a Baon.hu Youtube-csatornáján is.