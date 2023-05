Ha ön­nek is van olyan ké­pe, mely va­la­mi­ért em­lé­ke­ze­tes, és szí­ve­sen meg­mu­tat­ná má­sok­nak is, os­­sza meg ve­lünk! Fon­tos, hogy olyan fel­vé­tel­ről le­gyen szó, mely 2003 előtt ké­szült. A kép­hez rö­vid le­írást is ké­rünk: ki­ket vagy mit áb­rá­zol, hol és mi­kor ké­szült.

Szülői szeretet

Kecskemétről Szilágyi Lajosné F. Tóth Katalin és húga, Mária Magdolna szüleik eljegyzési fotójával emlékeznének meg róluk. F. Tóth Ferenc és Kulman Katalin 1943 Pünkösdjén, éppen 80 évvel ezelőtt tartották meg az eljegyzésüket. Sajnos ma már nem élnek, de e kerek évfordulón is tisztelettel és hálával emlékeznek meg róluk gyermekeik.

Születésnap

Ágasegyházáról Kozma Józsefné Ilike húgát, Julcsit szeretné meglepni ezzel a régi felvétellel születésnapja alkalmából. Bízik benne, hogy jó egészségben, még hosszú évek várnak rá. A felvételen az ünnepelt Julcsi, valamint testvérei közül ketten, Erzsike és Zsuzsa látható. Nyolcan voltak testvérek, sajnos ma már csak négyen élnek. Minden évben együtt ünnepelnek.

Iskolás emlék

Kecskemétről Kenyeres Dénes nyugállományú alezredes egy régi emlékét osztaná meg. A nagykőrösi Arany János Állami Általános Iskola 7/a osztályos tanulóit örökítették meg 1956 tavaszán az iskola előtt. A képen látható: Balla Sándor Borbély Dezső, Nagy Gábor, Horváth Péter, Kenyeres István, Sasi Ferenc, Forgács László, Zsoldos László, Lestyán Béla, Erdei József, Virágh István, Szakács István, Cselovszki József, Karai Miklós, Kenyeses Dénes, Pintér Tamás, Pászti György, D. Kovács László, Mészáros Dénes, Varga György, Erdélyi László, Táncos Zoltán, Zentai Balázs, Papp Sándor, Bán Frigyes, Kecskeméti József. Alul középen: D. Kovács Gábor igazgató és Fazekas István osztályfőnök.

Ballagás

Kecelről Udvarhelyi István nyugalmazott iskolaigazgató, vasdiplomás pedagógus egy 45 évvel ezelőtti eseményt elevenítene fel. Az 1977/78-as tanévben az Arany János Általános Iskola végzős nyolcadikosait örökítette meg ballagás alkalmával. A felvételen a 8/a látható. Elől Csendes Jenő igazgató-helyettes, földrajz-testnevelő tanár, mögötte Kovács Gáborné Gyöngyvér osztályfőnök, matematika-kémia szakos tanár látható. Az akkor ballagók ma már nagyszülők. Olvasónk bízik benne, hogy boldogan élik életüket.

Tankert

Kecskemétről Szunyog László az egykori Méheslaposi Általános Iskola 1968-ban végzett két osztály június eleji 55 éves osztálytalálkozója kapcsán osztaná meg ezt a vidám felvételt. A kép a hatvanas évek közepén készült a tankertben a diákokról.

Lángos

Ágasegyházáról Szórád István nyugalmazott tanár, díszpolgár egy újabb régi fotóval nosztalgiázna. A 80-as években a táborozó ágasi diákokról készült a fénykép a Balaton partján. Éppen lángost ettek a gyerekek.