Ha ön­nek is van olyan ké­pe, mely va­la­mi­ért em­lé­ke­ze­tes, és szí­ve­sen meg­mu­tat­ná má­sok­nak is, os­­sza meg ve­lünk! Fon­tos, hogy olyan fel­vé­tel­ről le­gyen szó, mely 2003 előtt ké­szült. A kép­hez rö­vid le­írást is ké­rünk: ki­ket vagy mit áb­rá­zol, hol és mi­kor ké­szült.

A fény­ké­pet el­küld­he­ti pos­tai úton: Pe­tő­fi Né­pe szer­kesz­tő­sé­ge, 6000 Kecs­ke­mét, Bercsényi u. 7., vagy e-mailben a [email protected] cím­re. Mot­tó: Fény­ké­pes múlt­idé­ző (a pos­tai úton ér­ke­zett fo­tó­kat fel­hasz­ná­lás után vis­­sza­küld­jük). A meg­je­le­né­se in­gye­nes. Elő­re is kö­szön­jük!

Gyümölcsszedés Kecskemétről Csordás Erzsébet régi kollegáinak szeretne kedves meglepetést szerezni ezzel az 1980-as évekből származó fotóval. A közel 30 éve megszűnt Bács-Kiskun Megyei Beruházási Vállalatnál, azaz a BÁCSBER-nél dolgozott, nagyszerű kollektivájuk volt. Gyümölcsöt is jártak közösen szedni, mint ez a fotó is mutatja. Mai napig összetartanak a BÁCSBER baráti körben.

Ballagás Helvéciáról Rózsavölgyi Györgyi ballagási fotójával nosztalgiázna. Kecelen, 1967-ben végzett az általános iskolában. A felvétel a ballagáskor készült róluk.

Csillebérc Páhiról Andrássy Gyula egy újabb hetvenes éveket idéző fotót mutatna be. Fia, Tamás Csillebércen nyaralt a úttörő táborban, barátjával, Tóth Pál Gáborral. A gyerekek az édesanyák társaságában látható. Jobbról ül Andrássy Gyuláné Makány Mária és Tamás.

Katonák Kecskemétről Kenyeres Dénes nyugállományú alezredes szoboravatásra emlékezne. 2004. október 28-án avatták fel ünnepélyesen Angelo Minuti Kecskeméten élő, olasz szobrászművész Repülés című emlékművét a belvárosban. Balról-jobbra: Angelo Minuti, Sági János tábornok, Sárközy István alpolgármester, Szentgyörgyi Dezsőné, a Repülőbázis névadójának özvegye, Sikari Kovács Béla, Pető István dandártábornok, bázisparancsnok és Váry Gyula országgyűlési képviselő.

Mamával Kecskemétről Szijjártó László saját fotójával idézné meg a gyermekkorát. 1961-ben, félévesen látható Szijjártó mamájával. Olvasónk Nyárlőrincen élt családjával.

Koronglövészet Kecskemétről Kovács István József költő egy 1993-as koronglövészetre emlékezne vissza e régi fotójával. A képen Börönte Vince sportvadász lövi éppen a korongot egy verseny alkalmával Jakabszálláson. Olvasónk is sportvadász volt.