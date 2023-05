Ha ön­nek is van olyan ké­pe, mely va­la­mi­ért em­lé­ke­ze­tes, és szí­ve­sen meg­mu­tat­ná má­sok­nak is, os­­sza meg ve­lünk! Fon­tos, hogy olyan fel­vé­tel­ről le­gyen szó, mely 2003 előtt ké­szült. A kép­hez rö­vid le­írást is ké­rünk: ki­ket vagy mit áb­rá­zol, hol és mi­kor ké­szült.

A fény­ké­pet el­küld­he­ti pos­tai úton: Pe­tő­fi Né­pe szer­kesz­tő­sé­ge, 6000 Kecs­ke­mét, Bercsényi u. 7., vagy e-mailben a [email protected] cím­re. Mot­tó: Fény­ké­pes múlt­idé­ző (a pos­tai úton ér­ke­zett fo­tó­kat fel­hasz­ná­lás után vis­­sza­küld­jük). A meg­je­le­né­se in­gye­nes. Elő­re is kö­szön­jük!

Forrás: Olvasói fotó

Majális

Kecskemétről Csordás Erzsébet egy vidám felvétellel nosztalgiázna május elseje kapcsán. Egykoron – a közel 30 éve megszűnt – Bács-Kiskun Megyei Beruházási Vállalatnál, azaz a BÁCSBER-nél dolgozott, egy kiváló csapatban. A régi munkatársak mai napig összejárnak, tartják a kapcsolatot a BÁCSBER baráti körben. Ez a régi felvétel egy május 1-jei felvonuláson örökítette meg a munkatársakat.

Forrás: Olvasói fotó

Iskolás évek

Kecskemétről Szijjártó László saját iskolás fotójával emlékezne vissza a régi szép időkre. Nyárlőrincen végezte általános iskolai tanulmányait. Ezen a 4. osztályos fotón Lővétei tanítónővel láthatók a hetvenes évek elején. Olvasónk az első sorban, jobbról az első, kisdobos nyakkendőben.

Forrás: Olvasói fotó

Katonák

Kecskemétről Kenyeres Dénes nyugállományú alezredes egy régi emlékét osztaná meg. A kecskeméti repülőtéren a felszállóbeton felújítása miatt 1965-ben telepítették át először csaknem félévre az 59. honi vadászrepüló ezred állományát Mezőkövesdre. Az ott készült képen Kovács László, Köbl Lajos, Lisztes Imre, Vincze Pál és Katona Gyula őrnagyok láthatók.

Forrás: Olvasói fotó

Avatóünnepség

Kecelről Udvarhelyi István nyugalmazott iskolaigazgató, vasdiplomás pedagógus egy közel 40 évvel ezelőtti eseményt elevenítene fel. 1984-ben avatták fel az Általános Művelődési Központ második ütemében felépült könyvtárat és művelődési házat. A Jeney Lajos Ybl-díjas építész által tervezett épületet dr. Kormos Sándor művelődési miniszter avatta fel. Műsort adott a keceli asszonykórus és a tanulók.

Forrás: Olvasói fotó

Születésnap

Ágasegyházáról Kozma Józsefné Ilike nővérét, Erzsikét köszöntené ezzel az 1959-es fotóval 84. születésnapja alkalmából. Erzsike diplomás pedagógus volt, Olvasónk is nála tanult. Nagyon büszke rá, hogy nővére sok kisdiákot vezetett be a számok és betűk világába az évtizedek alatt. Az egész Kozma család bízik benne, hogy még hosszú, egészségben teli évek várnak Erzsikére.

Forrás: Olvasói fotó

Gyermekkor

Helvéciáról Szabadszállási-Tóbi János édesanyjának, Rózsavölgyi Györgyinek szeretne kedvezni ezzel az ötvenes évek közepén készült fotóval. Az édesanya a napokban ünnepelte a születésnapját. Gyermekkorát Kecelen töltötte. A fotó is ott készült róla.

Forrás: Olvasói fotó

Erdei emlék

Kecskemétről Kovács István József költő nagyon szeretett egykoron vadászni. Ez a 2000-es évek eleji fotó Kecskeméten, a Nyíri erdőben, a Szulyovszky vadászháznál készült róla. Egy kirándulás alkalmával keresték fel az erdőt, rodostói vendégek kíséretében.