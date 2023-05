A gyerekek egyre több időt töltenek az online térben, a technológia szinte a születésüktől kezdve körbeveszi a kicsiket. Érzékelhető, hogy társadalmunk egyre inkább afelé halad, hogy az alapszintű programozási ismeretek egyre fontosabbá válnak. Ezért indítanak országszerte egyre több programozószakkört, ahol az óvodásokkal és a kisiskolásokkal megismertetik a programozás izgalmas világát, a kicsiknek pedig mindemellett közösségi élményben is részük lehet. A Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár Kreatív Stúdiójában, az intézmény robotprogramozó foglalkozásain is ezt a világot hozzák közelebb a gyerekekhez.

– Célunk, hogy a robotizáció megismerésének első lépcsőfoka legyünk, és azokhoz is közelebb hozhassuk ezt a tudományágat, akiknek amúgy nem feltétlen lenne lehetősége első kézből találkozni vele.

– hangsúlyozta Molnár Dániel, az intézmény informatikusa, könyvtárosa, a robotóra foglalkozások vezetője.

A könyvtáros elmondta, hogy az első, rendszeres robotika foglalkozások 2021. őszén indultak az intézményben. Ezt megelőzően pedig egy alkalmas bemutatókat tartottak. Mint mondta, azóta rendszeres visszajárók és egyszeri érdeklődők is egyaránt folyamatosan látogatják az eseményt.

– A rendszeresen járóknál a fejlődés látványos, a robotok programozását könnyedén el tudták sajátítani, problémamegoldó és együttműködő képességeik is fejlődtek – tette hozzá.

Többen közölük kifejtették, hogy hosszabb távon is szívesen foglalkoznának robotikával, és célzottan keresnék az ilyen irányú továbbtanulási vagy további iskolán kívüli képzési lehetőségeket. Persze nem minden gyermekből lesz programozó, de ezek a foglalkozások nekik is élményt jelentenek, hiszen itt alkotnak, gondolkodnak, és észrevétlenül fejlődnek a készségeik is.

Természetesen az alkalmakon nagyon fontos az élményközpontúság, játékosság és a siker megtapasztalása.

A könyvtárban két külön foglalkozáson adnak lehetőséget a programozás ilyen módon való elsajátítására. A robotórán előre összeállított Lego Mindstorms robotok programozása zajlik, egészen az alapoktól kezdve. A robotépítőkön Artec robotkészletek felhasználásával saját robotot építhetnek az érdeklődők, amit természetesen be is programozhatnak.

– Az automatizáció, a robotika fejlődése már a mindennapok része, így fontos, hogy minél hamarabb az ezekhez szükséges készségeket, illetve a programozáshoz szükséges fogalmakat megalapozzuk – hangsúlyozta Molnár Dániel. Mint mondta, a foglalkozások fejlesztik a kreativitást, az algoritmikus gondolkodást, mind az önálló, mind a csoportban való munkát, valamint az okoseszközök tudatos használatát.