A megnyitón Obbágy Tiborné intézményvezető üdvözlő szavait Lévai Jánosné tanácsnok köszöntője követte. Az önkormányzati képviselő elmondta, hogy már az óvodában is az egészséges életmódra kell nevelni a gyermekeket, s nem csak a testi, de a lelki egészségre is oda kell figyelni, amit már óvodáskorban érdemes elkezdeni. Lévai Jánosné örömét fejezte ki, hogy hosszú évek óta mindig megrendezik az ovis kupát, melyhez ebben az évben is hozzájárult a 11. számú választókerület Tanácsadó Testülete, 100 ezer forinttal támogatva a rendezvény megtartását.