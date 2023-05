A tervek szerint bemelegítésként lesz aerobic, örömtánc, a nyugdíjasok sétálni indulnak, de lesz baba-mama séta is. Kerékpártúrát is indítanak és az íjászkodást vagy a futást is lehet választani. A sportpályán focizni, tekézni, tollaslabdázni és jégkorcsolyázni is lehet. Ha valaki öt sportághoz csatlakozik, azok között értékes nyereményeket is kisorsolnak. A sportos nap batyus sütögetéssel zárul este nyolckor.