„Egyszer és mindenkorra elég a pitiáner, drogos tolvajokból és a vidékről idevezényelt, erőszakos kéregetőkből!” – írta közösségi oldalán Fülöp Róbert, Kiskunhalas polgármestere azt követően, hogy az elmúlt hetekben jelentősen elszaporodtak a közterületen a viráglopások, különféle rongálások és sok a betörés is.

A közösségi médiában is időről időre jelennek meg a különböző esetekről szóló bejegyzések. Néhány napja az alsóvárosi plébános írta, hogy az önkormányzat gyönyörű rózsákkal ültette be a katolikus templom előtti kertet, valaki azonban kiszedte és elvitte. Információink szerint az eset ráadásul éppen az egyik szentmise ideje alatt történt. Amíg a pap misézett, a hívek imádkoztak, a tolvaj szemérmetlenül kitépte tövestül a virágokat és elvitte. Hasonló felháborodott beszámolókkal van tele a közösségi média, egyre többen mondanak le arról, hogy virágokkal szépítsék a házuk előtti közterületet, mert hiába, néhány nap után ellopják őket.

Elszaporodtak a betörések is, néhány napja egy videót tett közzé valaki a közösségi médiában, amin az látható, hogy egy meglehetően bizonytalanul imbolygó fiatal férfi feszegeti az egyik kertes ház kapuját, hátha nyitva van. Szóbeszédek szerint drogosok szedik ki a virágokat és törnek be, hogy pénzzé tegyék az eltulajdonított értékeket, és abból szerezzék be a következő adag kábítószert.

Mostanra úgy tűnik, hogy betelt a pohár Jánoshalmán is, ahol szintén lopják a virágokat, erőszakos kéregetők zaklatják a békés járókelőket és elszaporodtak a betörések. A közösségimédia-oldalra kikerült egyik videón az látható, hogy Jánoshalmán egy betörőt fogtak el járókelők, kishíján lincselés lett belőle. Czeller Zoltán polgármester lakossági fórumot hívott össze a városházára, ahol sokan elmondták a véleményüket. A jelenlévők egyebek mellett abban állapodtak meg, hogy a rendőrség és a helyi polgárőrök is fokozzák a közterületi jelenlétet. A jánoshalmi polgárőrök toborzó kampányba kezdtek, hogy aki tenni szeretne a város közbiztonsága érdekében, várják soraik közé.

Kiskunhalason hat pontos intézkedési csomagot hirdetett a polgármester, soron kívüli egyeztetést kezdeményez a Kiskunhalasi Rendőrkapitányság vezetőjével a közterületi rendőri jelenlét megerősítése érdekében, arra kérte Bányai Gábor országgyűlési képviselőt, hogy a Parlamentben továbbra is támogassa a kábítószert terjesztők és -fogyasztók elleni szigorú fellépést eredményező törvényhozást, ehhez helyi példák nyomán külön javaslatokkal is élni fog. – Teljesen új alapokon, a 21. század elvárásaihoz igazodva újra kell szervezni a helyi polgárőrséget a Kiskunhalasi Szakképzési Centrum Dékáni Árpád Technikumával együttműködve. Az új szervezet alapító okiratának összeállítása folyamatban van, alakuló ülésére napokon belül sor kerül – írta közösségi oldalán Fülöp Róbert, aki tovább fejlesztené a térfigyelő kamerarendszert és fokozni kívánja az Önkormányzati Rendészet közterületi jelenlétét.

A polgármester azt is hozzátette, hogy összeghatártól függetlenül minden egyes esetben feljelentést fognak tenni és addig nem nyugszik, amíg nincsenek az elkövetők felelősségre vonva. A lakossági magántulajdon ellen elkövetett cselekmények kapcsán ugyanezt kéri a lakosságtól is. A város vezetése emellett aktívan bekapcsolódik a Bács-Kiskun Vármegyei Bűnmegelőzési Tanács munkájába és mindent megtesznek a szabálysértések és bűncselekmények elkövetésének megelőzése érdekében. – A közösségi együttélést lábbal tiprókat el akarom tüntetni városunk közterületeiről! – fogalmazott bejegyzésében a városvezető, aki a csütörtöki képviselő-testületi ülésen bizalmáról biztosította dr. Bátori Gábor rendőr alezredes, megbízott rendőrkapitányt és a képviselő-testülettel együtt támogatta a július elsejétől esedékes rendőrkapitányi kinevezését.