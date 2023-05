Majd félszázan gyülekeztek május közepén a majsai Széktósoron, ahol Balog Attila portján vette kezdetét a „világtalálkozó”. A sorra érkező ismeretlenek és ismerősösök mosolyogva köszöntötték egymást és hamar szót értettek, miközben a jókorára nőtt családfán keresgélték az elődök neveit. Bakstól kezdve Füléig, közel húsz településről érkeztek a távolabbi és közelebbi rokonok, akik mind hoztak magukkal egy kis földet lakóhelyükről. A redemptus emlékfa-ültetésnél így elegyedett a nagykátai és az üllési föld a majsaival.

A házigazda Balog Attila nevelte a gesztenyefa-csemetét, aminek elültetésénél ott volt a család „élő emlékezete”, a 97 éves Balog Erzsi néni és a 94. születésnapját akkoriban ünneplő Balog János bácsi is. A faültetésbe még a legkisebb résztvevő is bekapcsolódott és a csoportkép készítése előtt együtt énekelték el az alkalomra született Redemptus nótát, melynek utolsó soraival is tisztelegtek az ősapa előtt: „egy családban, egy a vérünk/nem felejtünk, amíg élünk/Balog István áldott legyél/míg a Földön egy Balog él”.